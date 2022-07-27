نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة طلب النقل الداخلي 1443 شرائح النقل الداخلي للمعلمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلب النقل الداخلي 1443 .. يتسائل الكثير من المعلمين والمعلمات العاملين بالمملكة العربية السعودية عن طريقة تقديم النقل الداخلي فقد صرحت إدارة التعليم العامة الموجودة بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض أنه قد تقرر بدء تقديم إجراءات وطلبات الخاصة بالنقل الداخلي للوظائف التعليمية لعام 1443 وذلك إلكتروني عبر نظام نور وفق خطة ومدة زمنية محددة.

وقالت تعليم الرياض أن حركة النقل الداخلية تبدأ من تاريخ 25 ذي الحجة لعام 1443 وهذا يوافق يوم الأحد 24 يوليو 2022 وأنها قد فتحت رغبات النقل داخليًا ويستمر حتى يوم الأحد الموافق 2 محرم 1444 والموافق ميلاديًا 31 يوليو 2022 .

طلب النقل الداخلي 1443

وعن الطريقة الصحيحة من أجل تقديم طلب بالنقل الداخلي كل ما عليك فعله هو:-

الخطوة الأولى الدخول إلى موقع أو نظام نور الإلكتروني ثم تقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك .

الخطوة الثانية بعدها تدخل رمز التحقيق المرئي خلف المربع المحدد للتسجيل وبعدها تتم عملية الدخول.

الخطوة الثالثة تضغط على خدمات شؤون العاملين وبعدها ستنبثق من الرئيسية صفحة جانبية .

الخطوة الرابعة تختار منها رغبات النقل الداخلي من القائمة التي أمامك وبعدها تدخل الرغبة التي تريدها أو تعدلها.

الخطوة الخامسة اضغط على أيقونة حفظ وبذلك تنتهي عملية التسجيل وتقديم الطلب.

معرفة شرائح النقل الداخلي للمعلمين إلكترونيًا

أما عن شرائح النقل الداخلي التي أتاحتها الإدارة الخاصة بتعليم الرياض فقد أتاحت في حساب المعلم الذي جرى نقله فور نقل ملقه للقطاع المنقول إليه وذلك وفق الحركة وللاستعلام عن تلك الشرائح أيضًا:-

بالدخول على نظام موقع نور وبعدها اختيار خدمات شئون العاملين أو المعلمين واختيار خانة الشرائح والمدارس وبعد ذلك سيتم عرض للمعلم جميع الموجودة داخل كل شريحة للوقوف على الأماكن التي مكن نقله إليها وعملية ترتيبها بشكل جيد.

طريقة إدخال الرغبات الخاصة بالنقل الداخلي

أما عن طريقة ترتيب الرغبات الخاصة بالنقل الداخلي اتبع الخطوات الآتية :-