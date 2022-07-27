كيفية إضافة تابع في حساب المواطن للحصول على الدعم المالي 1443

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عمر شويل - جدة وضح برنامج حساب المواطن عبر صفحته الرسمية بموقع التدوين الصغير تويتر كيفية إضافة تابع في حساب المواطن. سواء كان التابع مولود جديد أو زوجة وجاء ذلك الاستفسار من احد التابعين للصفحة الرسمية بالسؤال عن خطوات اضافة الزوجة في حساب المواطن. ومن خلال موقع ثقفني نوضح عبر السطور التالية خطوات والية إضافة تابع في حساب المواطن للحصول على الدعم المالي.

إضافة تابع في حساب المواطن

يسعى الكثير من الأسر ذات الدخل المنخفض في المملكة العربية السعودية إلى التسجيل في برنامج حساب المواطن وذلك بعد إعادة فتح التسجيل بأمر ملكي. حيث يسمح النظام للمستفيدين من اضافة مشترك جديد في حسابه سواء كان التابع زوجة أو مولود جديد للاستفادة من راتب حساب المواطن.

كما يتيح البرنامج لرب الأسرة من أمكانية إزالة عدد من الأشخاص أو المعالين قبل صدور الدفعة الشهرية. ويتم تقديم الدعم المالي للأسر ذات الدخل المنخفض والأسر المتضررة من الانفتاح الاقتصادي وذلك بشروط وضوابط محددة. كما يمكنك التعرف على استعلام استحقاق حساب المواطن.

رابط اضافة تابع في حساب المواطن

من اكثر الاستفسارات التي يطرحها الكثير من المواطنين المستفيدين من برنامج حساب المواطن خطوات اضافة تابع بالبرنامج إلكترونياً. حيث يتم اتباع الخطوات التالية حتي تتمكن من اضافة مشترك جديد:

يجب أولاً تسجيل الدخول إلى رابط البوابة الإلكترونية.

تسجيل دخول رب الأسرة من خلال الاسم وكلمة المرور.

قم بالضغط على تبويب التفاصيل.

ثم الضغط على تبويب بيانات التابعين.

ثم الضغط على أيقونة اضافة تابع.

يجب الآن فتح مستند وأضافه التابع مولود جديد أو زوجة.

ثم الضغط على تبويب حفظ الطلب.

شروط استحقاق حساب المواطن

وفرت حكومة المملكة العربية السعودية العديد من طرق الدعم للمواطنين. وخاصة الأسر المتضررة من الانفتاح الاقتصادي وذوي الهمم والأرامل والمطلقات. ويتم تقديم الدعم على هيئة مبلغ مالي شهري ويستفيد من ذلك الدعم جميع المواطنين الذين يستوفون شروط استحقاق حساب المواطن والتي تضمنت التالي: