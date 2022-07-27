شروط الحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية في المملكة العربية السعودية 1444

أعلن بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ، عن شروط الحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية وقروض منزلية من 60 ألف ريال إلى 100 ألف ريال سعودي، ويهدف بنك التنمية إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال التمويل والسعي لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وخاصة الأسر ذات الدخل المحدود، وسأشرح لكم من خلال هذا المقال شروط الحصول على قرض سكني بقيمة 100،000 ريال سعودي من بنك التنمية الاجتماعية.

شروط الحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية

حدد بنك التنمية الاجتماعية بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدمون للحصول على قرض سكني، وهي:

يجب أن يكون المتقدمون سعوديين.

كما يجب ألا يزيد عمر المتقدمين عن 70 عامًا.

يجب على المتقدمين ألا يزيد دخل الأسرة الشهري عن 14500.

كما يجب أن يكون لديك تاريخ ائتماني جيد.

لا يتجاوز الحد الأقصى لنصيب الفرد من إجمالي الدخل الشهري للأسرة 3000.

خطوات التقديم على قرض بنك التنمية الاجتماعية

يمكن الحصول على قرض بمبلغ 100،000 ريال من بنك التنمية الاجتماعية من خلال الخطوات التالية:

أولاً، يجب عليك الذهاب إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية.

ثم حدد الدخول عبر الدولة.

قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب أبشر الخاص بك.

ثم أدخل رمز الصورة المرئية واضغط على تسجيل الدخول.

أدخل رمز التحقق وتابع.

ثم انتقل إلى صفحة منتج بنك التنمية الاجتماعية وحدد قروض السكن.

تقدم بطلب للحصول على قرض وتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة في الحقول المخصصة.

ثم اقرأ ما يكفي من الشروط والأحكام ووافق عليها.

تحقق من صحة البيانات المدخلة واضغط على إرسال.

قرض الأسرة بنك التنمية الاجتماعية

يعتبر بنك التنمية الاجتماعية من أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية حيث يقدم العديد من التمويلات للمواطنين وخاصة قروض الأسر، حيث أعلن بنك التنمية عن زيادة قيمة التمويل من 60 ألف ريال إلى 100 ألف ريال للأسر، يتميز القرض بفترة سداد مرنة تصل إلى 5 سنوات كما يمكن التقديم عليه من خلال الرابط الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية دون الذهاب للبنك ودون إضاعة الوقت.