انت الان تتابع خبر وزارة التعليم السعودية تعلن عن تفاصيل مفاجئة تتعلق بموعد نهاية الإجازة الصيفية .. هل سيتم تمديدها؟! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ان انتهاء الاجازة الصيفية السعودية طبقا للخطة التي نشرتها وزارة التعليم السعودية الجديدة للخريطة الزمنية للسنة الدراسية الجديدة لكافة المدارس والجامعات والكليات في المملكة.

وما سنتعرف عليها اليوم عبر موقعنا، كما سوف نوضح لكم التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل والإجازات المطولة.

موعد انتهاء الإجازة الصيفية

أعلنت وزارة التعليم عن انتهاء الإجازة الصيفية في 28 أغسطس 2022 الموافق الأول من صفر لعام 1444، ليبدأ بعدها بدء العام الدراسي الجديد، الذي يستمر بنظام الفصول الثلاثة على غرار العام الماضي، يتخلله العديد من الإجازات والعطلات الرسمية.

التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل

التاريخ الميلادي التاريخ الهجري التقويم الدراسي لعام 1444/1445 28/8/2022 1/2/1444 بداية الدراسة للفصل الدراسي الأول 21/9/2022 25/2/1444 إجازة اليوم الوطني 16/10/2022 19/3/1444 إجازة نهاية أسبوع 10/11/2022 16/4/1444 إجازة نهاية أسبوع مطولة 24/11/2022 30/4/1444 بداية إجازة الفصل الدراسي الأول 4/12/2022 10/5/1444 بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 18/12/2022 24/5/1444 إجازة نهاية أسبوع مطولة 15/1/2022 22/6/1444 إجازة نهاية أسبوع مطولة 22/2/2023 2/8/1444 إجازة يوم التأسيس 2/3/2023 10/8/1444 بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني 12/3/2023 20/8/1444 بداية الدراسة للفصل الدراسي الثالث 13/4/2023 22/9/1444 بداية إجازة عيد الفطر 26/4/2023 6/10/1444 بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 28/5/2023 8/11/1444 إجازة نهاية أسبوع مطولة 22/6/2023 4/12/1444 بداية إجازة نهاية العام الدراسي

ان انتهاء الاجازة الصيفية السعودية طبقا للخطة التي نشرتها وزارة التعليم السعودية الجديدة للخريطة الزمنية للسنة الدراسية الجديدة لكافة المدارس والجامعات والكليات في المملكة.

وما سنتعرف عليها اليوم عبر موقعنا، كما سوف نوضح لكم التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل والإجازات المطولة.

موعد انتهاء الإجازة الصيفية

أعلنت وزارة التعليم عن انتهاء الإجازة الصيفية في 28 أغسطس 2022 الموافق الأول من صفر لعام 1444، ليبدأ بعدها بدء العام الدراسي الجديد، الذي يستمر بنظام الفصول الثلاثة على غرار العام الماضي، يتخلله العديد من الإجازات والعطلات الرسمية.

بداية إجازة نهاية العام الدراسي