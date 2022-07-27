انت الان تتابع خبر وزارة التعليم السعودية تعلن عن تفاصيل مفاجئة تتعلق بموعد نهاية الإجازة الصيفية .. هل سيتم تمديدها؟! والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ان انتهاء الاجازة الصيفية السعودية طبقا للخطة التي نشرتها وزارة التعليم السعودية الجديدة للخريطة الزمنية للسنة الدراسية الجديدة لكافة المدارس والجامعات والكليات في المملكة.
وما سنتعرف عليها اليوم عبر موقعنا، كما سوف نوضح لكم التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل والإجازات المطولة.
موعد انتهاء الإجازة الصيفية
أعلنت وزارة التعليم عن انتهاء الإجازة الصيفية في 28 أغسطس 2022 الموافق الأول من صفر لعام 1444، ليبدأ بعدها بدء العام الدراسي الجديد، الذي يستمر بنظام الفصول الثلاثة على غرار العام الماضي، يتخلله العديد من الإجازات والعطلات الرسمية.
التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل
|التاريخ الميلادي
|التاريخ الهجري
|التقويم الدراسي لعام 1444/1445
|28/8/2022
|1/2/1444
|بداية الدراسة للفصل الدراسي الأول
|21/9/2022
|25/2/1444
|إجازة اليوم الوطني
|16/10/2022
|19/3/1444
|إجازة نهاية أسبوع
|10/11/2022
|16/4/1444
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|24/11/2022
|30/4/1444
|بداية إجازة الفصل الدراسي الأول
|4/12/2022
|10/5/1444
|بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني
|18/12/2022
|24/5/1444
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|15/1/2022
|22/6/1444
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|22/2/2023
|2/8/1444
|إجازة يوم التأسيس
|2/3/2023
|10/8/1444
|بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني
|12/3/2023
|20/8/1444
|بداية الدراسة للفصل الدراسي الثالث
|13/4/2023
|22/9/1444
|بداية إجازة عيد الفطر
|26/4/2023
|6/10/1444
|بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر
|28/5/2023
|8/11/1444
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|22/6/2023
|4/12/1444
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بداية إجازة نهاية العام الدراسي
ان انتهاء الاجازة الصيفية السعودية طبقا للخطة التي نشرتها وزارة التعليم السعودية الجديدة للخريطة الزمنية للسنة الدراسية الجديدة لكافة المدارس والجامعات والكليات في المملكة.
وما سنتعرف عليها اليوم عبر موقعنا، كما سوف نوضح لكم التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل والإجازات المطولة.
موعد انتهاء الإجازة الصيفية
أعلنت وزارة التعليم عن انتهاء الإجازة الصيفية في 28 أغسطس 2022 الموافق الأول من صفر لعام 1444، ليبدأ بعدها بدء العام الدراسي الجديد، الذي يستمر بنظام الفصول الثلاثة على غرار العام الماضي، يتخلله العديد من الإجازات والعطلات الرسمية.
بداية إجازة نهاية العام الدراسي