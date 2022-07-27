بنك التسليف وكيفية تقديم طلب إعفاء وشروط إسقاط القروض ورابط التقديم

يتعثر البعض فى مشروعاته مما يجعله لايفي بسداد اقساط القروض وقد يطلب من البنك الاعفاء من سداد باقى اقساط القروض وهنا بالمقال نوضح شروط الاعفاء وكيفية التقديم على طلب الاعفاء من القروض، حيث ان وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية دائماً ما تحرص على تقديم يد العون لكافة الفئات الأشد احتياجاً بالبلاد، حيث أتاحت تقديم طلب إعفاء بنك التسليف للمواطنين المتعثرين في سداد باقي أقساط القروض لسبب صحي أو غيره، وفي إطار ذلك وضعت عدد من الشروط المبسطة الواجب توافرها في صاحب الطلب ليتم الموافقة عليه، وفي إطار ذلك منح بنك التنمية الاجتماعية خدمة مجانية عبر الإنترنت من خلالها يتم الاستعلام إسقاط قروض بنك التسليف نوضح ذلك بالتفصيل بداخل المقال.

الشروط الواجب توافرها لإسقاط قروض بنك التسليف:

لكي يتم اسقاط القروض يجب توفر عدة شروط وهى ماسوف نوضحه فى الخطوات التالية، حيث يتم تقديم طلب إسقاط القروض الخاصة بالمواطنين من بنك التسليف من خلال تسجيل الدخول بالبوابة الإلكترونية الخاصة بالبنك من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد، والشروط المطلوب توافرها هى كالتالي:

يشترط على طالب اسقاط القروض توفير الأوراق الرسمية المطلوبة من البنك لإثبات حقيقة وضعه المادي وعدم القدرة على السداد.

ويشترط تقديم صورة واضحة من الهوية الوطنية على أن تكون ما زالت سارية.

كما يشترط ضرورة تواجد البطاقة العائلية للمواطن صاحب الطلب.

وكما يشترط ان يكون عمر المستفيد من 25 عام إلى 55 عام.

ويشترط استكمال البيانات المطلوبة داخل النموذج الخاص بطلب الإعفاء.

واما في حالة تقديم الطلب بشكل إلكتروني لابد من إرفاق الأوراق المطلوبة أثناء التقديم، أو من خلال إرسالهم للديوان الملكي من خلال البريد السعودي.

كيفية تقديم طلب إعفاء بنك التسليف إلكترونياً:

يتم تقديم طلب إعفاء بنك التسليف من خلال الدخول على الرابط الرسمي لبنك التسليف، ونظراً لما يتم تداوله بين المواطنين والأشخاص المستفيدين من بنك التسليف بهدف سداد حاجة المستفيد والتساؤل حول كيفية تقديم طلب الإعفاء، ويتمتع البنك بإمكانية سداد الأقساط على فترات متساوية، ونوضح من خلال هذا المقال خطوات تقديم الطلب:

ادخل على رابط المنصة الإلكترونية لبنك التسليف والادخار الرسمية.

ثم تقوم بتسجيل الدخول من خلال حساب الشخصي أو إنشاء حساب.

ضرورة إدخال اسم المستفيد ورقم الهوية وكلمة المرور

ثم تقوم بتسجيل رقم العقد والشركاء حال تواجدهم.

التأكد من كتابة بعض البيانات الرئيسية المطلوبة وتضم اسم صاحب الطلب ورقم بطاقة الهوية ورقم الجوال.

ثم تقوم بارفاق كافة الأوراق الرسمية المطلوبة.

كيفية الاستعلام عن إسقاط قرض برقم الهوية: