نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدعم السكني للأرامل والمطلقات 1443 … اعرف طريقة وشروط التسجيل في المقال التالي
تقدم وزارة الإسكان السعودية الدعم السكني للسيدات المطلقات والأرامل ومن لم يسبق لهن الزواج حيث تقوم بتوفير وحدات سكنية للمحتاجين للأسر منخفضة الدخل الذين لا يملكون مسكنًا للإقامة فيه، وقد تم إطلاق هذه المبادرة عام 2017، وقد حددت الوزارة بعض الشروط للحصول على الدعم، وسوف نتعرف في هذا المقال على شروط الدعم السكني وطريقة التسجيل فيه.
شروط الدعم السكني للأرامل والمطلقات 1443
فرضت وزارة الإسكان السعودية بعض القيود والضوابط على المتقدمات، من الأرامل والمطلقات، للحصول على الدعم السكني، ووضعت لهن الشروط التالية:
- يجب أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
- كما ينبغي أن تكون المتقدمة مقيمة بشكل دائم في المملكة السعودية.
- كذلك يتعين أن يكون للمتقدمة للدعم دخل ثابت.
- بالإضافة إلى عدم حصول المستفيدة سابقًا على دعم سكني.
- كذلك ألا تكون المتقدمة تمتلك مال خاص بها أو أصول لها قيمة مسجلة باسمها.
- وأيضًا ألا يكون لديها وحدة سكنية مملوكة لها.
- كما يجب أن يكون جميع أبناء المطلقة من أصول سعودية.
- إلى جانب ضرورة مرور عامين على الأقل على وقوع الطلاق.
رابط وطريقة التسجيل في الدعم السكني
يمكن لأي مواطنة سعودية، مطلقة أو أرملة أو لم تتزوج، أن تقوم بالتقديم للحصول على دعم سكني، من وزارة الإسكان السعودية، عبر منصة سكنى، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- تحميل رابط منصة سكني الإلكترونية التابعة لوزارة الإسكان السعودية.
- ثم النقر على “تسجيل الدخول“، وإدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدمة.
- بعد ذلك، يتم التأشير أمام “أنا لست روبوت“، ثم الضغط على “التالى“.
- كذلك يجب إدخال كافة البيانات الضرورية اللازمة للتسجيل، ومنها تاريخ الميلاد، ثم النقر على أيقونة “التحقق“.
- بعد ذلك، يتعين إدخال البريد الإلكتروني للمتقدمة، ثم تسجيل كلمة المرور، ورقم الجوال.
- سوف تتلقى المواطنة رسالة نصية على رقم هاتفها المحمول تتضمن كود التفعيل.
- بعد ذلك، يجب الضغط على “التقديم في الدعم السكني“، ثم قراءة الأحكام والشروط الظاهرة على الشاشة جيدًا، قبل النقر على “موافق“.
- سوف تظهر مجموعة من الأسئلة على الشاشة، تتعلق بالمسكن الحالي للمتقدمة، وينبغي الإجابة عليها جميعًا؛ وذلك لتحديد مدى استحقاق المواطنة للدعم السكني.
- وأخيرًا وبناءًا على البيانات المدخلة والإجابات سوف يتم عرض رسالة تفيد إذا كانت المتقدمة مستحقة للدعم أم لا.
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