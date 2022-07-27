الدعم السكني للأرامل والمطلقات 1443 … اعرف طريقة وشروط التسجيل

تقدم وزارة الإسكان السعودية الدعم السكني للسيدات المطلقات والأرامل ومن لم يسبق لهن الزواج حيث تقوم بتوفير وحدات سكنية للمحتاجين للأسر منخفضة الدخل الذين لا يملكون مسكنًا للإقامة فيه، وقد تم إطلاق هذه المبادرة عام 2017، وقد حددت الوزارة بعض الشروط للحصول على الدعم، وسوف نتعرف في هذا المقال على شروط الدعم السكني وطريقة التسجيل فيه.

شروط الدعم السكني للأرامل والمطلقات 1443

فرضت وزارة الإسكان السعودية بعض القيود والضوابط على المتقدمات، من الأرامل والمطلقات، للحصول على الدعم السكني، ووضعت لهن الشروط التالية:

يجب أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

كما ينبغي أن تكون المتقدمة مقيمة بشكل دائم في المملكة السعودية.

كذلك يتعين أن يكون للمتقدمة للدعم دخل ثابت.

بالإضافة إلى عدم حصول المستفيدة سابقًا على دعم سكني.

كذلك ألا تكون المتقدمة تمتلك مال خاص بها أو أصول لها قيمة مسجلة باسمها.

وأيضًا ألا يكون لديها وحدة سكنية مملوكة لها.

كما يجب أن يكون جميع أبناء المطلقة من أصول سعودية.

إلى جانب ضرورة مرور عامين على الأقل على وقوع الطلاق.

رابط وطريقة التسجيل في الدعم السكني

يمكن لأي مواطنة سعودية، مطلقة أو أرملة أو لم تتزوج، أن تقوم بالتقديم للحصول على دعم سكني، من وزارة الإسكان السعودية، عبر منصة سكنى، وذلك باتباع الخطوات التالية: