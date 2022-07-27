نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التقديم على وظائف جدارة 1444هـ وشروط التقديم في الوظائف jadara خطوات تحديث بيانات برنامج جدارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التقديم على وظائف جدارة 1444 تعد منصة جدارة من أهم المنصات التوظيف الحكومية الإلكتروني التابعة إلى وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية, تم إنشاء المنصة عام 2011 م, فهي تخدم عدد كبير من المواطنين السعوديين وبلاخص الشباب فمن خلال المنصة يمكنك ترشيح الي الوظائف, يقوم المواطنين السعوديين من خلالها تقديم طلب وظيفة يقوم الطالب بتسجيل الدخول على منصة جدارة وتسجيل كافة البيانات الخاصة بالمؤهل الدراسي والشهادات العلمية وسنوات الخبرة مع رفع جميع المستندات والشهادات, تقوم المنصة بعد ذلك بمراجعة الطلب وتدقيق البيانات ولذلك هناك الكثير من المواطنين الذين يسارعون على التسجيل في منصة جدارة لتوفير فرصة عمل.

طريقة التقديم على وظائف جدارة الإدارية 1444

أتاحت منصة جدارة الالكترونية فرصة التقديم في وظائف منصة جدارة الرسمية, وسنقدم لكم خطوات التقديم في المنصة وهي:

الدخول إلى منصة مسار جدارة الالكترونية.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول وكتابة البيانات الشخصية ( رقم الهوية الوطنية, كلمة المرور, تحديد نوع المتقدم).

سيظهر أمامك رمز التحقق قم بإدخال الرمز في الحانة المخصص لها.

ثم الضغط على تسجيل.

على الفور سيتم انتقالك إلى الصفحة الشخصية.

قم باختيار التقديم في وظائف جدارة.

ثم قم بملئ البيانات المطلوبة الخاصة بالوظيفة.

قم بتحديد الرغبات التي تريد الالتحاق بها.

ثم الضغط على حفظ.

شروط التقديم على وظائف إدارية في جدارة 1444

لقد وضحت منصة جدارة للتوظيف الالكترونية شروط التقديم في وظائف إدارية, ولابد من توافر هذه الشروط قبل التقديم, الشروط هي:

من أهم الشروط هو أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من أب وأم سعوديين.

امتلاك المتقدم حساب خاص على منصة جدارة الالكترونية.

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالى بكالوريوس أو ما يعادله.

رفع كافة الوثائق والشهادات العلمية للمتقدم.

يشترط أن يكون المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم متوافق مع الوظيفة.

ألا يكون المتقدم يعمل في إحدى الوظائف.

الموافقة على كافة شروط الوظيفة التي حددتها منصة جدارة.

طريقة تحديث بيانات منصة جدارة 1444