نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل مستفيد في منصة إحسان للحصول على إعانات نقدية وعلاجية ومساعدات خيريه في المقال التالي
تتيح منصة إحسان الإلكترونية السعودية الخيرية إمكانية إضافة مواطن كمستفيد من الدعم والإعانات النقدية التي تقدمها المنصة، وكذلك تقوم المنصة بجمع التبرعات، من خلال منصة فرجت من الراغبين في التبرع والمشاركة في العمل الخيري في المملكة السعودية، وذلك في بوتقة واحدة لها درجة رفيعة من الموثوقية والمصداقية والأمانة، كما تخضع تلك المنصة لإشراف هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي، وسوف نوضح لكم طريقة وشروط ورابط التسجيل في المنصة.
طريقة تسجيل مستفيد في منصة إحسان
يمكن لأي مواطن في المملكة السعودية، تنطبق عليه الشروط، أن يقوم بالتسجيل في منصة إحسان للحصول على مساعدة، وذلك بالخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة إحسان.
- سوف يتم الانتقال إلى صفحة المنصة الرئيسية، والتي يظهر جديدة أعلاها جهة اليسار أيقونة “تسجيل الدخول“.
- ثم الضغط على أيقونة “إنشاء حساب جديد“، وإدخال البيانات المطلوبة في نموذج البيانات.
- بعد ذلك، الضغط على “تسجيل الحساب”، ثم إدخال كود التحقق، والضغط على “إرسال“.
شروط الحصول على مساعدة عبر منصة إحسان
- هناك العديد من الشروط الخاصة باستحقاق الحصول على مساعدة من منصة إحسان، وأهمها الآتي:
- أن يكون المتقدم من المنتفعين من الضمان الاجتماعي.
- كذلك أن يكون مبلغ المساعدة المطلوب أقل من 100 ألف ريال.
- كما ينبغي تقديم وثيقة الأمر الصادرة من محكمة التنفيذ، والتي مر على صدورها عام على الأقل.
مزايا منصة إحسان
تتميز منصة إحسان الخيرية بالمزايا الكثيرة الآتية:
- إمكانية التبرع للمنصة من أي مكان وفي أي وقت.
- مد المتبرعين بتقارير حول نتائج تبرعاتهم.
- توفير أعلى معايير الأمن والشفافية والمصداقية فيما يخص المعاملات المالية والإدارية وأمن المعلومات.
- التطوير المستمر للمنصة.
- توفر خيارات متنوعة لتسريع عمليات التبرع.
- وجد عدة مجالات مختلفة للتبرع، مثل: سداد الديون، الإغاثة، التعليم، السجناء،.. الخ.
كيفية التبرع لمستفيد على منصة احسان
يمكن للراغبين في التبرع لمنصة إحسان اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على منصة احسان.
- الضغط على “تبرع الآن“.
- ثم الضغط على قائمة “الحالات“ لاختيار غرض التبرع، واختيار الحالة المتبرع لها.
- يمكن الاطلاع على تفاصيل الحالة بالضغط على “تفاصيل”.
- بعد ذلك، تحديد إدخال قيمة مبلغ التبرع بالريال، ثم تفعيل “تبرع الآن”.
- كما يجب تحديد وسيلة الدفع من الوسائل المتاحة، وإدخال بياناتها.
- ثم النقر على “إنهاء“ لإتمام عملية التبرع.
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