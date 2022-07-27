نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التنمية الاجتماعية وكيفية الحصول على تمويل العمل الحر الشروط ورابط التقديم في المقال التالي
يبحث البعض ممن ليس لهم عمل عن كيفية طلب قرض تمويل العمل الحر وسوف نوضح بداخل المقال شروط التمويل والاوراق المطلوبة للتمويل واهم مايميز التمويل وكيفية التقديم على التمويل، فتمويل العمل الحر يعتبر بنك التنمية الاجتماعية هو واحد من أهم البنوك والمؤسسات المالية في المملكة حيث إنه يقوم بتقديم العديد من القروض والتمويلات إلى المواطنين مثل تمويل العمل الحر وتمويل الأسرة وتمويل السيارات وغيرها من التمويلات ويتميز بنك التنمية الاجتماعية أن كافة التمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة السلامية وبهامش ربح تنافسي بالإضافة إلى وجود فترات سداد ميسرة تصل إلى 60 شهر وسهولة في الدفع،ويقدم التمويل للذين قد تم توقيفهم عن العمل أو المحتاجين للعمل في المملكة، وذلك بهدف تطوير المجتمع ومساندته، حيث إنه يهدف إلى مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والأعمال الحرة والأشخاص الراغبين في الحصول على تمويل بدون فوائد للعاطلين عن العمل وللأسر الأكثر احتياجا وللأشخاص المتقاعدين، بهدف تحقيق رؤية المملكة لعام 2030.
شروط الحصول على قرض العمل الحر:
- يجب على الشخص المتقدم أن يكون ذو جنسية سعودية لا غير وضرورة أن تكون إقامته بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.
- يكون عمر الشخص المتقدم بدءً من 18 عام حتى 65 عام بحد أقصى.
- ويشترط أن لا يكون الشخص المتقدم مدينا بقرض آخر لنفس البنك.
- ضرورة وجود وثيقة عمل من أجل إثبات جدية المشروع أو الحرفة.
- أن يكون الراتب الشهري له بحد أقصى 20 ألف ريال سعودي وذلك بسبب مسار الخدمات التي تتعلق بمجال التخصص، أما في حالة مسار النقل التشاركي يكون راتبه بحد أقصى 14 ألف ريال سعودي.
- وكما يشترط أن يسدد الشخص الدين في مدة لا تتجاوز أربعين شهرًا.
- ويشترط أن يتخطى المتقدم الفحص الائتماني.
- وكما يشترط الحد الأقصى للسداد تكون لمدة 40 شهر و 60 شهر.
- من اهم الشروط ضرورة تقديم ضمانات توفي شروط البنك.
- ويشترط ان يكون الحد الأقصى للقرض بالنسبة للأفراد أقل من 21 عام هو 32000 ريال.
- وكما يشترط ألا يزيد التعثر في الفحص عن 30 ألف ريال سعودي.
الأوراق والمستندات اللازمة للحصول على تمويل العمل الحر:
- مطلوب تقديم بطاقة الهوية ووثيقة توضح عنوان السكن.
- مطلوب كتابة رقم الحساب البنكي الآيبان.
- مطلوب تقديم تقديم صورة من رخصة القيادة.
- مطلوب تسجيل رقم الجوال الشخصي.
- من الضروري تقديم شهادة العمل الحر، للموافقة على الطلب من قبل بنك التنمية الاجتماعية.
اهم مزايا الحصول على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية:
- يمكن الحصول على القرض دون الحاجة إلى أي مصاريف إدارية أو فوائد.
- إمكانية وصول قيمة القرض بحد أقصى إلى 150000 ريال سعودي.
- ومن اهم مايميزه التمويل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية وأحكامها.
خطوات التقديم على تمويل العمل الحر:
- ادخل على رابط بنك التنمية الاجتماعية عن طريق النفاذ الوطني الموحد.
- ثم تقوم بتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- بعد ذلك يقوم الشخص المتقدم بتقديم طلب الحصول على تمويل عمل حر
- ضرورة تحديد التمويل النقدي المطلوب وفترة السداد.
- التأكد من كتابة كافة المعلومات والبيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- إدخال المستندات اللازمة.
- الضغط على أيقونة تسجيل في بنك التسليف.
- ثم عليك بالنقرعلى الخدمات التخصصية.
- الموافقة على كافة الشروط والأحكام بعد قراءتها.
- تحديد موعد في البريد؛ من أجل إرسال المستندات المطلوبة.
- ثم عليك بإرسال المستندات المطلوبة للبريد، يتم دراسة الطلب والتحقق من توافر الشروط.
- الضغط على ايقونة إرسال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنك التنمية الاجتماعية وكيفية الحصول على تمويل العمل الحر الشروط ورابط التقديم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.