بنك التنمية الاجتماعية وكيفية الحصول على تمويل العمل الحر الشروط ورابط التقديم

يبحث البعض ممن ليس لهم عمل عن كيفية طلب قرض تمويل العمل الحر وسوف نوضح بداخل المقال شروط التمويل والاوراق المطلوبة للتمويل واهم مايميز التمويل وكيفية التقديم على التمويل، فتمويل العمل الحر يعتبر بنك التنمية الاجتماعية هو واحد من أهم البنوك والمؤسسات المالية في المملكة حيث إنه يقوم بتقديم العديد من القروض والتمويلات إلى المواطنين مثل تمويل العمل الحر وتمويل الأسرة وتمويل السيارات وغيرها من التمويلات ويتميز بنك التنمية الاجتماعية أن كافة التمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة السلامية وبهامش ربح تنافسي بالإضافة إلى وجود فترات سداد ميسرة تصل إلى 60 شهر وسهولة في الدفع،ويقدم التمويل للذين قد تم توقيفهم عن العمل أو المحتاجين للعمل في المملكة، وذلك بهدف تطوير المجتمع ومساندته، حيث إنه يهدف إلى مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والأعمال الحرة والأشخاص الراغبين في الحصول على تمويل بدون فوائد للعاطلين عن العمل وللأسر الأكثر احتياجا وللأشخاص المتقاعدين، بهدف تحقيق رؤية المملكة لعام 2030.

شروط الحصول على قرض العمل الحر:

يجب على الشخص المتقدم أن يكون ذو جنسية سعودية لا غير وضرورة أن تكون إقامته بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.

يكون عمر الشخص المتقدم بدءً من 18 عام حتى 65 عام بحد أقصى.

ويشترط أن لا يكون الشخص المتقدم مدينا بقرض آخر لنفس البنك.

ضرورة وجود وثيقة عمل من أجل إثبات جدية المشروع أو الحرفة.

أن يكون الراتب الشهري له بحد أقصى 20 ألف ريال سعودي وذلك بسبب مسار الخدمات التي تتعلق بمجال التخصص، أما في حالة مسار النقل التشاركي يكون راتبه بحد أقصى 14 ألف ريال سعودي.

وكما يشترط أن يسدد الشخص الدين في مدة لا تتجاوز أربعين شهرًا.

ويشترط أن يتخطى المتقدم الفحص الائتماني.

وكما يشترط الحد الأقصى للسداد تكون لمدة 40 شهر و 60 شهر.

من اهم الشروط ضرورة تقديم ضمانات توفي شروط البنك.

ويشترط ان يكون الحد الأقصى للقرض بالنسبة للأفراد أقل من 21 عام هو 32000 ريال.

وكما يشترط ألا يزيد التعثر في الفحص عن 30 ألف ريال سعودي.

الأوراق والمستندات اللازمة للحصول على تمويل العمل الحر:

مطلوب تقديم بطاقة الهوية ووثيقة توضح عنوان السكن.

مطلوب كتابة رقم الحساب البنكي الآيبان.

مطلوب تقديم تقديم صورة من رخصة القيادة.

مطلوب تسجيل رقم الجوال الشخصي.

من الضروري تقديم شهادة العمل الحر، للموافقة على الطلب من قبل بنك التنمية الاجتماعية.

اهم مزايا الحصول على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية:

يمكن الحصول على القرض دون الحاجة إلى أي مصاريف إدارية أو فوائد.

إمكانية وصول قيمة القرض بحد أقصى إلى 150000 ريال سعودي.

ومن اهم مايميزه التمويل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية وأحكامها.

خطوات التقديم على تمويل العمل الحر: