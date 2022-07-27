تمويلك من سلفة احصل على 5000 ريال بدون تحويل الراتب اسرع تمويل فورى في دقائق

تمويلك من سلفة احصل على 5000 ريال تعمل منصة “سلفة” الإلكترونية على تقديم تمويل شخصي سريع من سلفة قيمته تصل إلى 5 آلاف ريال سعودي، ويبحث الكثير من العملاء عن كيفية الحصول على التمويل وأهم الشروط التي يجب أن تتوافر به حتى يحصل عليه، وسنقوم بتوضيح كل ذلك بالتفصيل في السطور القادمة من مقال اليوم، حيث أن قرض سلفة الشخصي من أسهل القروض التي يمكن للمواطن الحصول عليها كما أن به الكثير من المميزات وأهمها أنه يتم سداد الأقساط بدون تحويل الراتب.

طرق الحصول على تمويل شخصي سريع من سلفة

قم بالدخول أولًا على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة “ سلفة ” من خلال رابط الموقع.

” من خلال رابط الموقع. بعد ذلك قم بالضغط على زر “إنشاء حساب جديد” وابدأ في كتابة كل البيانات المطلوبة منك.

تتمثل البيانات المطلوب منك ملئها على الموقع في اسم المستخدم و رقم هاتفه المحمول ورقم هويته الوطنية.

كما تتمثل في عنوان بريد إلكتروني فعّال وساري واختيار كلمة سر مناسبة له على الموقع و يقوم بحفظها.

ثم يقوم بعد ذلك بقراءة كافة شروط الحصول على القرض ويقر بالموافقة عليها ثم يضغط على “استكمال”.

أهم مميزات الحصول على قرض سلفة الشخصي

هناك الكثير من المميزات التي يتميز بها قرض سلفة الشخصي السريع ومن أبرز هذه المميزات ما يلي:-