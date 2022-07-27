موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر محرم أغسطس بالسعودية الشروط وخطوات الاستعلام

يقدم الضمان الاجتماعي المطور خدمات عديدة ودعم للمواطنين والاسر الاكثر احتياجا فهو نظام تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، ويتضمن مبلغًا من المال يتم دفعه شهريًا للمستفيدين والمستحقين من الضمان بحسب شروط الاستحقاق، نوضح بالمقال شروط الاستحقاق وكيفية التسجيل للحصول على دعم الضمان الاجتماعي واهدافه وكيفية الاستعلام عن الاهلية واستحقاق الضمان الاجتماعي، حيث يعتبر نظام الضمان الاجتماعي المحسن الجديد هو أحدث إصدار من نظام الضمان الاجتماعي القديم، وتستعد وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية في المملكة لموعد صرف الضمان عن شهر اغسطس وحسب المخطط سيكون موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444 هو اليوم الأول من شهر أغسطس 2022 واليوم الثالث من شهر محرم 1444.

الشروط الواجب توافرها لاستحقاق الضمان الاجتماعي المعدل:

يشترط أن يكون طالب المنحة سعودي الجنسية ومقيم بالمملكة، باستثناء (غير السعودية متزوجة من سعودي، وأرملة غير سعودية ومطلقة ولديها أبناء سعوديين، وأبناء أرملة، وأبناء مطلقات سعوديين من زوج غير سعودي والمعاقين والأيتام والأرامل مع الأيتام مع بطاقات النقل).

كما يشترط أن يكون الدخل التقديري للفرد أو الأسرة أقل من الحد الأدنى المقدر للمعاش وهو 1100 ريال لرب الأسرة و 550 ريالاً لكل فرد من أفراد الأسرة.

ويشترط الالتزام بمتطلبات الوزارة فيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية للأطفال والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة الأصحاء.

وكما يشترط عدم امتلاكه عقارات وأصول على اسمه .

وكما يشترط أن لا يكون قاطنا في دور الرعاية والإيواء بالسعودية وألا يسكن في أي منزل أو مركز إقامة ترعاه الدولة.

وكما يشترط ان لايؤثر على حقوق الأسرة التقاعدية لأن أحد أفرادها يعيش خارج المدينة التي تعيش فيها الأسرة للدراسة.

ويشترط أن يضيف جميع المستندات والوثائق المطلوبة أثناء التسجيل.

كيفية التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور:

ادخل على رابط الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية.

ثم تقوم بالنقرعلى ايقونة منصة النفاذ الوطني الموحد.

ثم تقوم بالتسجيل الوصول إلى اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك، ثم تسجيل الدخول.

ثم تقوم بكتابة رقم الهوية أو الإقامة الخاصة بك.

ضرورة إدخال كلمة السر الخاصة بك، ثم اضغط على دخول، وهكذا سوف تنتهي عملية التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي بنجاح.

كيفية الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي المطور:

ادخل على رابط حساب المستفيد عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية .

يقوم المستفيد بإدخال رقم الهوية بشكل صحيح بالإضافة إلى كلمة المرور.

الضغط على ايقونة «تسجيل الدخول».

بعد ذلك يقوم المستفيد بالضغط على ايقونة «صندوق الوارد».

اختيار أيقونة «معاش التأمين».

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة «حالة الخدمة الخاصة بالمستفيد».

خطوات الاستعلام عن حسابي في الضمان الاجتماعي 2022 برقم الهوية: