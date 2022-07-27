شروط القبول والتقديم في الكليات العسكرية السعودية 1444هـ كليات متاحة للتسجيل

نقدم إليكم اليوم رابط وخطوات التقديم في الكليات العسكرية السعودية لعام 1444هـ وأهم الشروط التي يجب أن تتوافر في الطالب حتى يتم قبوله في الكليات العسكرية، حيث قامت الحكومة السعودية بفتح باب القبول في كلياتها العسكرية ومن بينها كلية الملك عبد العزيز الحربية، والكليات العسكرية هي حلم للكثير من الطلاب من خريجي المرحلة الثانوية العامة، وسنقوم من خلال سطور مقالنا اليوم أبرز الكليات المفتوح التقديم بها وكيفية التقديم وأهم الشروط.

طريقة التقديم في الكليات العسكرية السعودية 1444هـ

يقوم الطالب بالدخول على موقع “ بوابة القبول الموحد ” وهو موقع موّحد لجميع الكليات.

” وهو موقع موّحد لجميع الكليات. ثم يقوم الطالب بعمل حساب خاص به على “تسجيل حساب جديد” ويقوم بعمل حساب خاص به.

وبعدها يقوم بالدخول على حسابه بكتابة “اسم المستخدم” و “كلمة المرور” الخاصين بحسابه.

يكتب الطالب كل البيانات المطلوبة منه في حقولها بشكل صحيح وبدون أي خطأ في التسجيل.

من الضروري قراءة شروط التقديم بشكل دقيق وقم بالموافقة عليها ثم قم بالنقر على زر “تسجيل”.