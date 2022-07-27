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مساعدات فوريه.. مالية وسكن وسيارة تقدمها مؤسسة الأمير السعودي الوليد بن طلال تسعى مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية إلى مساعدة الكثير من المواطنين الذين يحتاجون إلى مساعدة مالية وسكن وسيارة، فعل الخير هو أمر واجب وضروري على كل شخص وجعلنا الله في الأرض عونًا وسندًا لبعضنا البعض وإذا كنت شخص مقتدر يمكنك مساعدة غيرك على قدر المستطاع، وكان هذا مبدأ المؤسسة هو فعل الخير ومساعدة الغير ونجحت في ذلك بنسبة كبيرة جدًا وبفضل الله -عز وجل- استطاعت أن تكون عونًا لمئات المحتاجين داخل المملكة العربية السعودية. طرق الحصول على مساعدة مالية وسكن وسيارة من مؤسسة الوليد بن طلال بعد ذلك يقوم بالنقر على خيار “تسجيل مستخدم جديد” ويتم فتح صفحة تحتوي على نموذج بيانات يجب عليه تعبئته.

تتمثل البيانات التي يمكن تعبئتها في اسم المواطن وعنوان بريده الإلكتروني ورقم الهوية الوطنية الشخصية ورقم هاتفه المحمول ويختار كلمة سر مناسبة.

ثم يقوم بالنقر على زر “تسجيل” وبعدها يقوم بكتابة عنوان بريده الإلكتروني وكلمة السر التي قام باختيارها عند التسجيل وينقر على “تسجيل”.

بعد دخوله على الموقع يقوم بتحديد نوع المساعدة التي يحتاج إلى الحصول عليها من ضمن المساعدات المقدمة على الموقع.

يبدأ في كتابة البيانات ورفع الصور والمستندات المطلوبة منه على الموقع التي تفيد صحة بياناته ويقوم بالانتظار بعد تقديم الطلب حتى يتم النظر فيه وقبوله أو رفضه. شروط الحصول على وحدة سكنية من الوليد بن طلال الراتب الشهري الخاص بالمتقدم يجب ألا يزيد عن ثلاثة آلاف ريال سعودي.

عدم امتلاك الشخص المتقدم أي وحدات سكنية خاصة به ومكتوبة باسمه.

لا يجب أن تتوافق معه شروط برنامج الإسكان التي قدمتها وزارة الإسكان السعودية.

عمر المواطن يجب ألا يقل عن 21 عام سواء كان أعزب أو متزوج.

كما أنه لا يجب عليه أن يقوم باستخدام هو أو أسرته أي برنامج من برامج الإسكان.

يتعهد بعدم بيع أو ترويج أو تأجير الوحدة السكنية التي حصل عليها من المؤسسة لأنها ليست ملكًا له. عمر شويل - جدة مساعدات فوريه.. مالية وسكن وسيارة تقدمها مؤسسة الأمير السعودي الوليد بن طلال للأسر المحتاجه بدون مقابل - ثقفني

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