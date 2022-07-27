للمواطنين والمقيمين بنك الرياض يقدم تمويل السيارات المستعملة الشروط والرابط

بنك الرياض يقدم لعملائه المواطنين بالمملكة والمقيمين افضل التمويلات المتنوعة والتى ترضى جميع المواطنين ومن هذه التمويلات تمويل السيارات والذي سوف نوضح شروطه واهم مزاياه وكيفية التقديم عليه بداخل المقال، فهو خدمة تمويلية من بنك الرياض خدمة التمويل التأجيري للسيارات المستعملة، ويوفر لك البنك برنامج تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك عن طريق الجهات المعتمدة من قبل البنك، وهو الحل الأمثل لمن يرغب في شراء سيارة مستعملة.

شروط الحصول على تمويل بنك الرياض:

اولا: شروط تمويل سيارات بنك الرياض للسعوديين من الجهات المدرجة سواء كانوا من (المحولين رواتبهم وغير المحولين):

يكون عمر الشخص المتقدم بحد أدنى 21 عام ولا يقل عن ذلك.

من الضروري أن يقوم المتقدم بتقديم خطاب مشار إليه بتحويل راتب الشخص المستفيد ويشترط يكون موجهاً إلى بنك الرياض في حالة تحويل الراتب.

في حالة أن الراتب محول يكون 4 آلاف ريال سعودي، وفي حال أن راتبه غير محول يكون 6 آلاف ريال سعودي.

وكما يشترط تقديم مدة خدمة 3 أشهر في حالة إذا كان راتبه غير محول، أمّا بالنسبة للمحول راتبهم فلا يتوجب مدة خدمة.

ثانياً: شروط تمويل سيارات بنك الرياض لغير السعوديين من الجهات المدرجة سواء كانوا من (المحولين رواتبهم وغير المحولين):

أن يكون الشخص المتقدم من إحدى جهات العمل التابع للقطاع المختلف (حكومي أو خاص).

ويشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً.

وكما يشترط وجود خطاب تحويل الراتب موجه إلى بنك الرياض.

كما يشترط ألا تقل مدة خدمته في هذا العمل عن 3 أشهر كحد أدنى.

يكون راتب المتقدم بحد أدنى 4 آلاف ريال ولا يقل عن ذلك في حالة أن المستفيد محول راتبه، أو 8000 ريال سعودي بالنسبة لغير المحول راتبه.

أهم مزايا تمويل السيارات المستعملة من بنك الرياض:

من اهم مزاياه متاح للمواطنين والمقيمين. ومن مزاياه ايضا يمكن الحصول على التمويل لكل من موظفي الحكومة أو القطاع الخاص أو العسكريين والمتقاعدين. له هامش ربح تنافسي وأقساط مريحة. تمويل برسوم ادارية 1% من مبلغ التمويل. تمويل بنك الرياض يسمح بفترة سداد كبيرة حتى ثلاث سنوات. ومن اهم مزاياه تمويل يجوز تفويض سائق آخر. تمويل بنك الرياض متاح مع أو دون تحويل الراتب.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتمويل:

مطلوب تقديم الهوية الوطنية الأصلية أو تصريح إقامة ساري المفعول.

ومطلوب تقديم كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر مصدق من البنك الذي يقوم العميل بتحويل الراتب إليه.

مطلوب تقديم أصل رخصة قيادة سارية المفعول.

ومطلوب تقديم شهادة تحويل راتب للعملاء المحول راتبهم إلى البنك.

ضرورة تقديم نموذج طلب مكتمل للحصول على تمويل.

ومطلوب تقديم عرض سعر للسيارة من الوكيل المعتمد.

ومطلوب تقديم إثبات راتب صادر بحد أدنى شهرين.

اهم الوكلاء المعتمدون المشمولون بالعرض المقدم من بنك الرياض:

شركة الجميح للسيارات (جي إم سي، شيفروليه، كاديلاك).

شركة عبد اللطيف العيسي للسيارات وشركة بترومين (نيسان).

شركة الجمر القابضة (كيا).

التوكيلات العالمية للسيارات (جي إم سي، شيفروليه).

شركة عبد الله هاشم المحدودة (هوندا).

توكيلات الجزيرة للسيارات (فورد، لينكولن).

يونايتد موتورز (كرايسلر، شيروكي، دودج).

العيسائي للسيارات (ميتسوبيشي).

المجدوعي للسيارات (هيونداي، جينيسس) المنطقة الشرقية.

الوعلان للسيارات (هيونداي، جينيسس) المنطقة الوسطى.

محمد يوسف ناغي موتورز (هيونداي، جينيسس، بي إم دبليو).

الشركة السعودية العربية للتسويق (أودي).

الحاج يوسف علي رضا وشوكاه (مازدا).

شركة إبراهيم الجفالي وأخواته للسيارات (مرسيدس بنز).

خطوات حاسبة التمويل المقدمة من بنك الرياض: