تزايد البحث عن طريقة تغيير العنوان الوطني باعتبارها إحدى الخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل هيئة البريد السعودي كل ماعليك فعله هو تسجيل الدخول باسم المستخدم على الموقع الرسمي الخاص بهيئة البريد السعودي وكتابة كلمة المرور ومن ثم إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح وسيتم إجراء كافة التغييرات بنجاح دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكتب البريد.

طريقة تغيير العنوان الوطني

أتاح البريد السعودي إمكانية إجراء أي تعديل في العنوان الوطني إلكترونيًا الأمر الذي يوفر الوقت والجهد، لإتمام هذه العملية بنجاح ينبغي اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالبريد السعودي وذلك من خلال العنوان الوطني سبل.

يتم الضغط على الصورة الصغيرة الظاهرة على أعلى يسار الصفحة.

الضغط على أيقونة “جوجل” الظاهرة على الشاشة ومن ثم يتم اختيار أيقونة “الأفراد” والضغط عليها.

كتابة بعض البيانات الخاصة والتي تتضمن اسم المستخدم ورقم الهوية بدقة.

إدخال كلمة المرور في المكان المخصص لها بشكل صحيح.

لمواصلة الخطوات ينبغي إدخال رمز التحقق المرئي في الخانة المخصصة له.

للوصول إلى خدمة تعديل العنوان ينبغي الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

الذهاب على أيقونة “سجل عنوانك اليوم” ومن ثم الضغط على تسجيل الأفراد ثم النقر على خانة “إدارة عنوان السجل”.

الذهاب على أيقونة “سجل عنوانك اليوم” ومن ثم الضغط على تسجيل الأفراد ثم النقر على خانة “إدارة عنوان السجل”. يتم كتابة بعض المعلومات الخاصة بالمستخدم مثل رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال بشكل صحيح ثم الضغط على أيقونة التحقق.

يصلك على الفور رمز التحقق الخاص بك على الجوال، يتم كتابة رمز التحقق في الخانة المخصصة له.

يظهر على الفور شاشة العنوان الرئيسية لإتمام العملية بنجاح ينبغي الضغط على تحديث العنوان.

يتم تحديث كافة البيانات الخاصة بالعنوان الجديد مع مراعاة مراجعة هذه البيانات جيدًا.

أخيرًا يتم الضغط على زر “إنهاء وإرسال” لإتمام التعديل بنجاح.

في نهاية مقال طريقة تغيير العنوان الوطني حيث تم التعرف على كافة الخطوات التي تمكنك من إجراء أي تعديل على العنوان الوطني إلكترونيًا من خلال الروابط المتعددة التي أتاحتها الحكومة السعودية لكافة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.