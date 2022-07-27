شروط قرض الأسرة 100 ألف ريال بنك التنمية الاجتماعية بعد التعديلات الجديدة

وضح بنك التنمية الاجتماعية السعودي شروط قرض الأسرة 100 ألف ريال سعودي. وذاك بعد رفع سقف القرض إلي 100000 ريال بدلاً من 60000 ريال سعودي. كما وضح بعد التعديلات الجديدة والتي يحق للمرأة التسجيل للحصول على قرض. ومن خلال موقع ثقفني نقدم شروط قرض الأسرة 100 ألف ريال بنك التنمية الاجتماعية.

شروط قرض الأسرة 100 ألف ريال بنك التنمية الاجتماعية

أصدر البنك السعودي للتنمية الاجتماعية سلسلة من القرارات والإجراءات الجديدة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة. والتي تمكن جميع المواطنين من الحصول على التمويل الذي يقدمه البنك للعملاء.

وقد أشارت التعديلات الجديدة إلي رفع قرض الأسرة حتي 100 ألف ريال بعد أن كان يتم الاقتراض على 60 ألف ريال. ومن اهم شروط الحصول على قَرض الأسَرة بنك التنمية الاجتماعية التالي:

يجب أن يكون المتقدمون للحصول على القروض أقل من 70 عامًا. يُحسب الابن كأحد أفراد الأسرة إذا كان عمره أقل من 24 عامًا ولا يمكن أن يعمل أو يتزوج. يجب على المواطنين دفع القرض الأول بعد 30 يومًا من دفع المبلغ. يمكن للمرأة التقدم بطلب للحصول على تمويل في حالة وفاة الزوج أو الطلاق أو في حال تعول أكثر من طفل. عند التقدم بطلب للحصول على قرض من بنك تنمية، يجب ألا تقترض أموالًا من أحد البنوك الأخرى. يجب ألا يزيد الدخل الشهري عن 14.500 ريال. يجب أن لا يتعدى دخل الأسرة عن 3 الأف ريال سعودي. يجب تقديم المستندات الصحيحة للحصول على التمويل.

رابط بنك التنمية الاجتماعية قرض الأسرة

تمويل الأسرة أو قرض الأسرة هو احدي القروض التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. ويتثنى لك اتباع الخطوات التالية للحصول على القرض: