نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تجديد رخصة القيادة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضحت هيئة المرور التابعة للسعودية طريقة تجديد رخصة القيادة عن طريق اتباع الخطوات الإلكترونية لتسهيل التجديد على كافة المواطنين، كما أكدت إدارة المرور العامة، على ضرورة التجديد بشكل مستمر قبل انتهاء صلاحية الرخصة، حتى لا تقع تحت المساءلة القانونية، لذلك سوف نوضح في مضمون المقال جميع التفاصيل التي يبحث عنها مواطني المملكة بشأن تجديد الرخصة.

طريقة تجديد رخصة القيادة

وفرت وزارة الداخلية السعودية إمكانية تجديد رخصة القيادة عبر التطبيق الإلكتروني التابع لها، والذي يعد أكثر التطبيقات شيوعًا واستخدامًا من قِبل المواطنين والمقيمين داخل المملكة، فهو يقدم العديد من الخدمات الحكومية بشكل سريع وفوري، فضلًا عن إمكانية تجديد الرخصة من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا عليك بمباشرة الدخول للمنصة الإلكترونية أبشر عبر متصفح الويب.

قم بكتابة بيانات تسجيل الدخول المتضمنة اسم المستخدم، وكلمة المرور.

سوف يظهر أمامك رمز خاص بالتحقق، قم بإدخاله صحيحًا في المربع الخاص به.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة الخدمات.

سيظهر لك عدة خدمات، أختر خدمات المرور.

عليك بالذهاب فوق خانة تجديد رخصة القيادة.

يتعين عليك تحديد نوع الرخصة محل التجديد، وأيضًا فترة التجديد.

قم بمراجعة البيانات والشروط والأحكام، ثم اذهب فوق مربع موافق.

وأخيرًا أضغط تأكيد لإتمام عملية تجديد الرخصة.

شروط تجديد رخصة القيادة

قامت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع وزارة الداخلية السعودية بتحديد عدة شروط، وضوابط لابد من توافرها لكي يتم الموافقة على طلب تجديد الرخصة، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

أن يتم تجديد الرخصة قبل موعد انتهاء صلاحيتها بحوالي ستة أشهر.

لا بد من القيام بخطوات التجديد عبر منصة أبشر، مع الالتزام بتقديم بصمة وصورة لصاحب طلب التجديد.

سداد كافة الرسوم المستحقة لإتمام عملية التجديد.

ينبغي إتمام الإجراءات الطبية اللازمة من خلال المراكز الطبية التابعة لوزارة الداخلية، وحصول

المستفيد على لائق جسديًا وعقليًا.

ألا يكون هناك مخالفات على رخصة القيادة محل التجديد.

في ختام مقال طريقة تجديد رخصة القيادة قمنا بتوضيح الخطوات التي عليك اتباعها لإتمام عملية التجديد بنجاح عبر منصة أبشر، كما ذكرنا أيضًا الشروط المحددة من هيئة المرور في المضمون السابق، والواجب توافرها في الرخصة وصاحب الطلب.