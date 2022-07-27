نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية الدراسة 2023 للطلاب والكادر التعليمي في السعودية تعرف على الطلبة المعفيين من المصروفات 1444 في المقال التالي
تم الإعلان من خلال وزارة التعليم السعودية بشكل رسمي في الوقت الأخير عن ميعاد بداية السنة الدراسية الجديدة لعام 1444، وذلك على مستوى السنوات الدراسية المختلفة في التقويم المدرسي الجديد، وتم عرض مواعيد بدء الدراسة، وموعد كل فصل دراسي، وقد قامت وزارة التعليم السعودية بوضع بعض التغييرات في نظام العام الدراسي الجديد وعلى المنهج الدراسي الذي يتم تدريسه للطلاب، وسوف نعرض لكم موعد العودة باليوم، والتاريخ للطلاب، والمعلمين، ونوضح فئات الطلاب الذين تم إعفائهم من رسوم الدراسة.
موعد بداية الدراسة 2023
تم الإعلان عن التقويم الجديد للعام الدراسي 1444 الذي تم الموافقة عليه من وزارة التعليم السعودية والذي يتم إطلاقه بعد انتهاء إجازة العام الدراسي السابق، وفي ذلك السياق تم الإعلان أن الدراسة من خلال ثلاثة فصول، وتتمثل المواعيد في الآتي:
- الترم الدراسي الأول يبدأ من يوم 1 من شهر صفر 1444 الذي يوافق 28 من شهر أغسطس 2022
- يتم الانتهاء من الترم الدراسي الأول في تاريخ 24 من شهر نوفمبر 2022 الموافق 30 ربيع الآخر 1444
- بدء الترم الدراسي الثاني في يوم الأحد 4/12/2022 الذي يوافق 10 من شهر جمادي الأول 1444
- بالإضافة إلى بداية العام الدراسي الجديد في الترم الدراسي الثالث في يوم الأحد 12/3/2023 في تاريخ 20 شعبان.
متي عودة المعلمين والمعلمات والاداريين 1444
- تم الإعلان من خلال الوزارة أن ميعاد رجوع الكادر الإداري المشرفين في التخصص التربوي أو العاملين في الإدارات التعليمية، وذلك على مستوى المراحل التعليمية المختلفة بدءًا من الأثنين 24/1/1444 الموافق 22/8/2022.
- كذلك ان هذا الموعد قد جاء بالتزامن مع تجهيزات رجوع الطلاب الي المدارس في تاريخ 28/8/2022 .
الطلاب المعفيين من المصروفات 1444
قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن بعض الطبقات من الطلاب الذين يتم إعفائهم من دفع رسوم المصاريف الخاصة بهذا العام الدراسي 1444، وذلك حتى يتم تقديم المساعدة لهؤلاء الطلاب غير القادرين على دفع المصروفات وتتمثل هؤلاء الطلاب في الآتي:
- كل الطلاب الفاقدين لآبائهم بالإضافة إلى أولاد السيدة المطلقة أو السيدة التي هجرها زوجها .
- الطلاب الذين يعانون آباءهم من حالات فقدان البصر.
- بالإضافة إلى الأولاد الذين أولياء أمورهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- الأولاد الذين يفتقدون وجود دخل ثابت لهم، ولأسرهم.
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