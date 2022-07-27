موعد بداية الدراسة 2023 للطلاب والكادر التعليمي في السعودية تعرف على الطلبة المعفيين من المصروفات 1444

تم الإعلان من خلال وزارة التعليم السعودية بشكل رسمي في الوقت الأخير عن ميعاد بداية السنة الدراسية الجديدة لعام 1444، وذلك على مستوى السنوات الدراسية المختلفة في التقويم المدرسي الجديد، وتم عرض مواعيد بدء الدراسة، وموعد كل فصل دراسي، وقد قامت وزارة التعليم السعودية بوضع بعض التغييرات في نظام العام الدراسي الجديد وعلى المنهج الدراسي الذي يتم تدريسه للطلاب، وسوف نعرض لكم موعد العودة باليوم، والتاريخ للطلاب، والمعلمين، ونوضح فئات الطلاب الذين تم إعفائهم من رسوم الدراسة.

موعد بداية الدراسة 2023

تم الإعلان عن التقويم الجديد للعام الدراسي 1444 الذي تم الموافقة عليه من وزارة التعليم السعودية والذي يتم إطلاقه بعد انتهاء إجازة العام الدراسي السابق، وفي ذلك السياق تم الإعلان أن الدراسة من خلال ثلاثة فصول، وتتمثل المواعيد في الآتي:

الترم الدراسي الأول يبدأ من يوم 1 من شهر صفر 1444 الذي يوافق 28 من شهر أغسطس 2022

يتم الانتهاء من الترم الدراسي الأول في تاريخ 24 من شهر نوفمبر 2022 الموافق 30 ربيع الآخر 1444

بدء الترم الدراسي الثاني في يوم الأحد 4/12/2022 الذي يوافق 10 من شهر جمادي الأول 1444

بالإضافة إلى بداية العام الدراسي الجديد في الترم الدراسي الثالث في يوم الأحد 12/3/2023 في تاريخ 20 شعبان.

متي عودة المعلمين والمعلمات والاداريين 1444

تم الإعلان من خلال الوزارة أن ميعاد رجوع الكادر الإداري المشرفين في التخصص التربوي أو العاملين في الإدارات التعليمية، وذلك على مستوى المراحل التعليمية المختلفة بدءًا من الأثنين 24/1/1444 الموافق 22/8/2022.

كذلك ان هذا الموعد قد جاء بالتزامن مع تجهيزات رجوع الطلاب الي المدارس في تاريخ 28/8/2022 .

الطلاب المعفيين من المصروفات 1444

قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن بعض الطبقات من الطلاب الذين يتم إعفائهم من دفع رسوم المصاريف الخاصة بهذا العام الدراسي 1444، وذلك حتى يتم تقديم المساعدة لهؤلاء الطلاب غير القادرين على دفع المصروفات وتتمثل هؤلاء الطلاب في الآتي: