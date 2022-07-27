حساب المواطن بعد الطلاق وشروط الحصول على الدعم للمطلقة

حساب المواطن بعد الطلاق، هناك العديد من الأسر بالمملكة العربية السعودية التي يمكنها أن تحصل على الدعم من قبل الحكومة بالمملكة، حيث أن ذلك الدعم لا يأتي لأي أسرة بالمملكة، ولكن هناك شروط لابد من توفرها حتى يمكنهم أن يحصلوا على ذلك الدعم، فنجد أن تلك الأسر تكون في أشد الحاجة لهذا الدعم، والذي يعينها على تصريف أمور حياتها، ولكن ماذا إذا حدث الطلاق، فإلى أين سوف يذهب هذه الدعم؟

حساب المواطن بعد الطلاق

الكثير من المطلقات التي تتساءل حول كيف يمكنهم الحصول على الدعم بعد الطلاق، وذلك لأن الزوج هو الذي كان يأخذ الدعم قبل سابق، فكيف يمكن الاستمتاع بدعم حساب المواطن للمطلقه واولادها، مع تغير الحالة الاجتماعية الان.

لقد أوضحت خدمة المستفيدين ذلك الأمر، وقالت إنه عندما يحدث انفصال بين الزوج، والزوجة، فطبيعة الحال سوف يتم تحديث الأوراق الخاصة بالحالة الاجتماعية بهيئة الأحوال المدنية.

وهنا نجد أنه بعد ما كان رب الاسرة يحصل على الدعم، يكون في هذه الحالة، ضمن الفئة التي لا يمكنها الاستفادة من هذا الدعم، وذلك بسبب حالة الطلاق التي حدثت.

شروط حساب المواطن للنساء المطلقات

هناك بعض شروط حساب المواطن التي من الواجب توفرها في الأشخاص المتقدمين للحصول على ذلك الدعم، فلا يمكن لأي شخص الاستفادة منه، إلا إذا كانت تتوفر لديه جميع هذه الشروط.

أولًا لابد أن يكون المتقدم من الأصل السعودي، أي تكون جنسيته سعودية، كما أنه يجب أن يكون والدية كذلك أيضًا.

ولكن هناك حالة استثنائية لمن يكونوا أبن، أو أبنة لمواطنة تكون سعودية، كذلك يستثنى الزوج، أو تلك الزوجة الذين يكونوا غير سعوديين. ولكن يكون لديهم بطاقات خاصة بالتنقل.

يجب على جميع الأشخاص الذين يريدون الحصول على ذلك الدعم. ألا يقيموا خارج المملكة لأكثر من 90 يوم. وذلك في خلال 12 شهر الماضيين.

كما أنه من المهم ألا يتواجد هؤلاء المستفيدين. في أحد دور الإيواء والتي تكون تابعة للحكومة السعودية. أو يكون بالسجون.

لا بد ان تكون بيانات الأسر المستفيدة صحيحة. سواء كان عدد افراد الأسرة. أو إجمالي دخلها الشهري. وكذلك أعمارهم.

في نهاية هذا المقال نكون قد قدمنا لكم جميع المعلومات التي تخص حساب المواطن بعد الطلاق. كما أنه من الواجب أن يلتزم كل متقدم. بالضوابط المنصوص عليها من الجهة المختصة. من اجل الحصول على دعم حساب المواطن.