تأشيرة بريطانيا للسعوديين بكل سهولة إلكترونيا وفق الإجراءات الجديدة تستطيع السفر بسهولة الآن

يتساءل العديد من السعوديين حول هل تم إعفاء السعوديين من تأشيرة دخول المملكة المتحدة؟ حيث أعلنت بريطانيا عن عدة تغييرات بخصوص تأشيرة بريطانيا للسعوديين، حيث أوضحت أنه بدايةً من يوم 2022/6/1 سيتم إعفاء السعوديين من تأشيرة بريطانيا، واكتفت الدولة بإصدار الإعفاء من تأشيرة تأشيرة دخول بريطانيا بريطانيا للمقيمين من خلال التقديم على طلب استخراج فيزا بريطانيا للسعوديين عبر الإنترنت، وذلك نظرًا للمصالح المشتركة بين البلدين في مجال التجارة وغيرها، وسوف نشرح لكم شروط التقديم على فيزا بريطانيا من السعودية من خلال هذا المقال.

تأشيرة بريطانيا للسعوديين

يبحث العديد من السعوديين حول اسهل طرق للحصول على تأشيرة لندن مما جعل بريطانيا تتيح للسعوديين استخراج إعفاء إلكتروني على فيزا بريطانيا للمقيمين حيث يستطيع المواطن السعودي الحصول على تأشيرة لدخول بريطانيا الإلكترونية لمدة 6 أشهر من تاريخ صدورها في عدة أغراض لزيارة بريطانيا مثل السياحة، الدراسة، العمل والعلاج، وعند الرغبة في استخدامها لأمور أخرى يجب التأكد من ذلك وعند الرغبة في استخراج فيزا بريطانيا من السعودية إلكترونية يجب توافر الشروط التالية للتمتع بإعفاء إلكتروني من تأشيرة الزيارة :

شروط الحصول على الإعفاء من تأشيرة

تقديم جواز السفر الخاص بالمواطن.

كما انه لابد من امتلاك المواطن عنوان خاص به في المملكة المتحدة.

أيضا يجب شرح الهدف للسفر إلى بريطانيا، بما في ذلك موعد الذهاب والعودة.

علاوة على ذلك يجب على المواطن التقدم بطلب فيزا بريطانيا لمواطني السعودية قبل وقت السفر بفترة تتراوح بين 3 أشهر إلى يومين على الأقل.

يجب على المواطن التقدم بطلب فيزا بريطانيا لمواطني السعودية قبل وقت السفر بفترة تتراوح بين 3 أشهر إلى يومين على الأقل. كما يتعين على الفرد الراغب في السفر استخراج فيزا EVW للسعوديين ويتم تطبيق هذا على الأطفال، وإذا كان مقدم الطلب فرد ينوب عن أخر فيجب إرفاق تفاصيل الاتصال الخاصة بالفردين.

خطوات ومتطلبات فيزا بريطانيا

أوضحت المملكة المتحدة متطلبات تأشيرة والخطوات الواجب إتباعها للحصول على تأشيرة المملكة المتحدة الإلكترونية، وجاءت كالتالي:

تقديم طلبك على الموقع الخاص بالتأشيرة.

كما يجب التأكد من دفع الرسوم الخاصة بالتقديم، وتبلغ 30 جنيهًا إسترليني.

بعد ذلك انتظر لمدة حوالي 24 ساعة، ستصلك رسالة بريد إلكتروني تؤكد قرار العفو للسعوديين استخراج إعفاء إلكتروني من تأشيرة الدخول.

بالإضافة إلى ذلك أحضر نموذج التأشيرة مسبقًا.

أحضر نموذج التأشيرة مسبقًا. ثم قم بمراجعة البيانات المثبتة في النموذج، والتأكد من صحتها مثل الاسم و. رقم الجواز ومعلومات الرحلة الجوية الخاصة بك قبل موعد الرحلة. ذلك تجنبًا لحدوث أخطاء وفي هذه الحالة يتم رفض فيزا بريطانيا والمنع من السفر.

كما عليك وضح نموذج الإعفاء من تأشيرة بريطانيا للسعوديين الإلكترونية خاصتك عند إكمال إجراءات المغادرة.

من خلال سطور مقال تأشيرة بريطانيا للسعوديين أوضحنا الشروط الواجب توافرها عند الحصول على الإعفاء من تأشيرة بريطانيا الإلكترونية. كما شرحنا لك خطوات استخراجها. بالإضافة إلى مبلغ الرسوم المقدر من أجل صدور التأشيرة الإلكترونية” EVW”.