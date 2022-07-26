نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد غلق باب القبول الموحد لطلاب الجامعات في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد غلق باب القبول الموحد من الأمور التي يسعى الطلاب في المملكة العربية السعودية لمعرفتها، حيث أن باب القبول الموحد عبارة عن نظام يعتمد على إجراءات موحدة في التسجيل الإلكتروني للجامعات والكليات التقنية في المملكة، وفي المقال من خلال موقع ثقفني نستعرض شروط التسجيل ومواعيد فتح وإغلاق باب القبول.

جامعات مدرجة تحت باب القبول الموحد

هناك بعض الكليات التابعة لجامعات حكومية تندرج تحت قائمة باب القبول الإلكتروني الموحد في المملكة العربية السعودية، وهي كما يلي:-

جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.

جامعة الإمام محمد بن سعود للعلوم الإسلامية.

بالإضافة إلى جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.

موعد غلق باب القبول الموحد

أعلنت لجنة القبول الإلكتروني الموحد في المملكة العربية السعودية رسميًا عن موعد فتح باب التسجيل في الجامعات السعودية في مختلف التخصصات.

حيث بدأ التسجيل بالفعل يوم السبت الماضي الموافق 23 من يوليو 2022 الذي يوافق 24 من ذي الحجة 1443 هـ.

ويستمر التقديم متاح حتى يوم الأربعاء الموافق 27 من يوليو 2022 الموافق 28 من ذي الحجة 1443 هـ بالنسبة للطلاب.

بينما يتم غلق باب القبول بالنسبة للطالبات يوم الخميس الموافق 28 من يوليو الموافق 29 من ذي الحجة 1443 هـ.

شروط التسجيل في القبول الموحد للجامعات السعودية

هناك بعض الشروط التي أقرتها لجنة القبول الإلكتروني الموحد، والتي تشمل ما يلي:-

حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى.

ألا يكون مر على تاريخ حصوله على شهادة الثانوية العامة أكثر من خمس سنوات.

كما يشترط أن يحمل الطالب الجنسية السعودية، أو يكون من أم سعودية.

يجب على الطالب أن يقوم بتقديم كافة الأوراق المطلوبة من قبل اللجنة.

اجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي.

كما يشترط أن يجتاز اختبارات القدرات العامة والقبول التحصيلي.

خطوات التسجيل في القبول الموحد للجامعات 1443

تتمثل خطوات التسجيل فيما يلي:-