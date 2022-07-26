الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية 1444 sbis.hrsd.gov.sa شروط التقديم في منصة الدعم والحماية الاجتماعية

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية التي تعد من أهم ما يتم البحث عنه من قبل المسجلين في برنامج الضمان المطور، ويتم ذلك من خلال الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية وهي من أهم الخطوات، حتى يتمكن المواطن من معرفة أنه مستحق للمعاش أم لا، ومن خلال سطور هذا التقرير سوف نتعرف على خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي 1444.

معاش الضمان الاجتماعي 1444

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية نظام الضمان المطور بتاريخ 20 تشرين الثاني من عام 2021، وقامت الجهات المسؤولة والقائمة علية باعتماد آلية جديدة في توزيع مخرجات الضمان الاجتماعي الجديد، لضمان وصول هذه الدفعات للفئات الأكثر استحقاقاً لها من مواطنين المملكة العربية السعودية من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، كما تنوعت مخرجات الضمان الاجتماعي ما بين الدعم المالي المباشر للمتقدم، وما بين البرامج التدريبية والتأهيلية التي تستهدف الأشخاص القادرين على العمل لتحويلهم لأشخاص منتجين، وهذا الأمر ينعكس بالإيجاب على الحالة المالية لهم وعلى المجتمع السعودي بالكامل من خلال النمو والازدهار.

الضمان الاجتماعي المطور الشروط

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 59 عام. عدم وجود دخل يبلغ الحد المانع للحصول على المعاش . كما يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم على أراضيها. بينما يجب عدم توافر عائل مقتدر للمواطن العاجز عن العمل. ويجب استيفاء جميع المستندات المطلوبة للتسجيل في البرنامج. وفي حالة أن المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة يجب أن يكون من المسجلين في الأنظمة السعودية.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية

ويمكن إجراء الاستعلام عن الضمان الاجتماعي باستخدام رقم الهوية، حيث من أسهل الطرق للاستعلام هي اتباع الخطوات التالية للتأكد من أهلية الفرد والتأهيل للحصول على راتب الضمان الاجتماعي، وجاءت هذه الخطوات كما يلـــــــي: