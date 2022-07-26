سلم رواتب الخدمة المدنية بالسعودية 1444 وفق الدرجة الوظيفية

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عمر شويل - جدة سلم رواتب الخدمة المدنية بالسعودية 1444 .. نشرت وزارة الخدمة المدنية بالسعودية سلم رواتب الخدمة المدنية لكل قطاعات المملكة العربية للوظائف الحكومية من أجل تحديد قيمة رواتب كافة العاملين باختلاف درجاتهم الوظيفية ومواقعهم في الدولة وكذلك باختلاف الوزارات والهيئات التي يعملون بها ونوضح بشكل مبدئي كيفية الخصول على علاوة إضافية للموظفين وشروط منحها له فوفقًا لقرار وزير الخدمة المدنية السعودية فإن صرف العلاوة الإضافية للموظف يكون بشرو معينة وهي ألا يكون الموظف قد تم تحديد كفايته في آخر عامين بتقدير ممتاز وكذلك ألا يمنح الموظف أكثر من علاوة إضافية خلال العامين وكذلك ألا يزيد عدد الموظفين الذين حصلوا على العلاوة في السنة الواحدة عن 10 % من إجمالي الموظفين في كل مرتبة وكذلك في حالة انخفاض العدد بالنسبة لشاغلي الوظائف عن 10 موظفين فإنه يتم منح علاوة لموظف وحيد فقط.

سلم رواتب الخدمة المدنية بالسعودية 1444

وذلك مراعاة لأن تكون العلاوة شاملة بشكل رئيسي للأجهزة المركزية والفرعية وموظفيها .

وأن يكون الموظف الذي يتم تعيينه يحصل على الراتب الأول في درجته بمرتبة تلك الوظيفة .

التي تم تسكينه فيها وإن كان راتب تلك الوظيفة عند تعيينه مساوي لراتب الدرجة التي هو عليه أو أكثر.

كمن يحصل على راتب أول درجة تتعدي الراتب في وقت التعيين.

نظم سلم الرواتب الخاضع للخدمة المدنية السعودية 1444 وفق سلم رواتب الخدمة المدنية للموظفين 14444 بالسعودية.

فإنه يتم توفير تعويضات وكذلك مكافآت وعلاوات خاصة وفق نظام هذا السلم فيشمل هذا السلم جميع وكل الموظفين الذين لا يتمكنوا من إكمال العمل.

وهو نظام يتعلق بالأفراد الذين لديهم خبرة عامين بالأقساط ويضم النظام جميع الأفراد الذين يمتلكون خبرة 4 أعوام أو أكثر بكافة التقسيمات .

ووفق وزارة الخدمة المدنية السعودية فإن كل الموظفين العاملين في المملكة العربية السعودية يخضعون لنظام الرواتب وسلم العلاوات السنوية والبدلات.

وذلك من أجل أن يضطلع عليه كل موظف بسهولة وقد قررت الحكومة في وقت سابق صرف الرواتب الخاصة بالقطاعات في الحكومة السعودية كل 27 شهريًا في الشهر الميلادي مع تقديم وتأخير الراتب حسب الإجازات الحكومية والرسمية.