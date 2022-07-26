نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارخص لاب توب في السعودية 1444 .. تعرف على الأسعار والمواصفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارخص لاب توب في السعودية ، حيث يبحث الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية على لاب توب بسعر مناسب ومواصفات عالية إلى حد ما لما له من أهمية بالغة في إنجاز المهام خاصة وأن شريحة كبيرة اتجهت إلى العمل أون لاين عبر الإنترنت، وفي المقال من خلال موقع ثقفني نوضح أرخص أنواع اللاب توب في المملكة كما نستعرض السعر والمواصفات.

ارخص لاب توب في السعودية

يوجد عدد من أنواع اللاب توب يزيد الإقبال على شرائها في المملكة العربية السعودية لما تتميز به من أسعار متوسطة ومميزات جيدة، وتتمثل فيما يلي:-

لاب توب Lenovo Ideapad 3

يبلغ سعره 1500 ريال سعودي أي ما يعادل 400 دولار أمريكي، ويتمتع بمواصفات جيدة تتمثل فيما يلي:-

يتميز بتصميم بسيط ومتين في ذات الوقت حيث يبلغ وزنه 2.4 كجم.

يحتوي على ذاكرة تخزين SSD سعة 256 جيجا بايت.

تتمتع الشاشة بجودة عالية مما ينتج عنه وضوح الرؤية.

يحتوي على شاشة تاتش مقاسها 15.6 بوصة.

الشاشة تعمل بتقنية HD+.

يحتوي على معالج رسوميات انتل.

دقة الكاميرة الأمامية 3 ميجا بكسل.

يدعم بلوتوث 5.0.

Acer Swift ارخص لاب توب في السعودية

يتوافر في المملكة بسعر 1499 ريال سعودي أي ما يساوي تقريبًا 400 دولار، ويتميز بالمواصفات التالية:-

تصميم قوي.

شاشة 14 بوصة لا تعمل بالتاتش.

ذاكرة التخزين 64 جيجا بايت من فئة EMMC.

ذاكرة عشوائية 4 جيجا رام من فئة DDR4.

دقة الكاميرا 2 ميجا بكسل.

اللاب توب يدعم البلوتوث وشبكات الواي فاي.

يتضمن وحدة معالج انتل.

يدعم نظام التشغيل Windows 10s.

لاب توب Asus

يبلغ سعره 1850 ريال سعودي، ومن أبرز مواصفاته ما يلي:-

يعمل بمعالج رسوميات من فئة AMD RYZEN بسرعة 2.10 جيجا هرتز.

يتضمن شاشة LED مقاس 14 بوصة.

دقة الشاشة 1920 بكسل × 1080 بكسل ولا تعمل بالتاتش.

ذاكرة داخلية 256 جيجا بايت.

بينما سعة الذاكرة العشوائية 4 جيجا رام.

يبلغ وزنه 1.4 كجم، وتبلغ أبعاده 21.6 سم × 32.5 سم × 2.31 سم.

يدعم نظام التشغيل Windows 10.

بذلك نكون انتهينا من تقديم مواصفات وأسعار ارخص لاب توب في السعودية 2022 ، حيث أن هناك عدد من الأنواع التي تنتمي إلى فئة الأسعار المتوسطة، إلا أنها تتمتع بإمكانيات ومواصفات مُرضية.