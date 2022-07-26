سعر مسحب البيك في المملكة العربية السعودية 

مسحب البيك كم سعره ؟ في المملكة السعودية يعتبر مطعم البيك من أشهر المطاعم المعروفة في المملكة السعودية حول الوطن العربي وتقوم بتقديم العديد من الوجبات السريعة المختلفة حيث يقبل كثير من الأشخاص على تناول هذه الوجبات التي تتميز بمذاق لذيذ، وبالتالي يهتم الجميع بمعرفة الأسعار الجديدة وسوف نوضحها لكم من خلال السطور القادمة.

سعر مسحب البيك

تعتبر هذه من أفضل الوجبات التي يقوم المطعم بتقديمها في جميع الفروع وذلك باختلاف عدد القطع حيث يصل سعر الوجبة التي تتكون من سبعة قطع حوالي خمس ريالات سعودية، أما الوجبة التي تحتوي على عشر قطع يصل سعرها إلى 16 ريال سعودي بجانب وجبات الدجاج التي تبدأ من أربعة ريال سعودي.

السعر الحراري في مسحب الدجاج

هذه الوجبة من أكثر الوجبات الرئيسية التي يوجد عليها كثير من الطلبات ولكن تختلف باختلاف عدد القطع الموجودة حيث يوجد وجبة تحتوي على سبعة قطع ويوجد فيها حوالي 106 سعره حراري أما الوجبة التي تحتوي على 10 قطعة تحتوي على 1284 سعر حراري كما يوجد وجبة تحتوي على سبعة قطعة من الدجاج يوجد فيها 500 43 سعره وكذلك يتوفر عشر قطع دجاج مسحب يوجد فيه 775 سعر حراري.

أسعار الدجاج في منيو البيك

يوجد العديد من الوجبات المختلفة ويمكنكم الاطلاع على أسعار وجبات الدجاج في البيك وهي كالآتي،