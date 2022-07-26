نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتزامن مع إيداع الراتب للموظفين.. هل توجد زيادات في الرواتب لهذا الشهر يوليو 2022؟.. وزارة المالية تُوضح في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة المالية قد أعلنت عن بدء إيداع كافة رواتب الموظفين بالمملكة السعودية بشكل تدريجي، حيث أنه بجميع الأشهر يكون الموظفين في انتظار ميعاد الصرف للراتب، فهو شيء هام بالنسبة للجميع يحصلوا عليه مقابل المجهود الذين يقومون ببذله، وخصصت الوزارة يوم محدداً لصرف الرواتب، وعبر هذا المقال سنقدم إليكم موعد إيداع رواتب الموظفين القطاع الخاص والعام وأهم التفاصيل حول ذلك.

هل توجد زيادات في الرواتب لهذا الشهر لموظفين القطاع الخاص والعام؟

وزارة المالية لم تُعلن عن وجود أي زيادات على رواتب الموظفين بالقطاعين العام والخاص، كما أبانت بإن الراتب الخاص بهذا الشهر والذي سيتقصاه الموظفين العاملين بالمملكة السعودية يصرف مع انتهاء الشهر، ويكون باليوم رقم 27 وإن صادف يوماً من أيام العطل الأسبوعية يؤدي ذلك لتأخر أو تقدم الراتب، فأحيانا يصادف ميعاد الصرف الجمعة، فالوزارة تقدمه ليوم الخميس أما الراتب الذي يصادف يوم السبت يؤخر ليوم الأحد، وميعاد الصرف للرواتب بهذا الشهر تكون بتاريخ 27 يونيو الموافق 28 ذو القعدة، أي أن الراتب سيصرف بمواعيد دون تأخير أو تقديم.





الاستعلام عن الراتب عبر” منصة اعتماد”

إن كافة المواطنين بالتزامن مع الصرف للرواتب يقوموا بالاستعلام عنه من خلال المنصة التي وفرتها وزارة المالية، فهي عادة تقوم باستخدام الوسائل والتقنيات المتطورة في القيام بمساعدة المواطنين والتسهيل عليهم في الخدمات التي يريدونها بمنتهى الشفافية، ولكن هذا الأمر يكون متطلب بعض الخطوات التي تساعد بذلك وهي كالآتي:

تسجل أولاً للدخول لمنصة اعتماد.

تضغط على كلمة استعلام وتتحقق من المستحقات والرواتب.

تدرس كافة البيانات المطلوبة من المنصة.

تختار بعد ذلك الشهر الذي تريد أن تستعلم عن الراتب الخاص به مع المستحقات.

رسوم استخدام منصة اعتماد

إن من الخدمات المضافة لمنصة اعتماد هو منتج يسمى سوق اعتماد، وهو يكون شاملاً لحركات الاعتمادات بالقطاعات الحكومية والخاصة والمقاولين ومعهم الموردين، فالدفع لرسوم استخدام منصة اعتماد يكون بالشكل الإلكتروني، ولقد كان في السابق يتم الدفع للرسوم عبر الحساب البنكي، ولكنه من خلال منصة اعتماد بإمكانك استخدامها في الدفع هي تساعدك أيضاً في تسديد الفواتير وإن واجهتك أي مشكلة يمكنك أن تتواصل مع القائمين على المنصة تتصل على الرقم المخصص أو حتى تزور البريد الإلكتروني التابع لهم، فهذه من المنصات الهامة التي تستخدم في التلبية لاحتياجات المواطنين وبها خدمات كثيرة لا يمكن الاستغناء عنها.