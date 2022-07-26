طلب مساعدات الأمير عبد العزيز بن فهد وطرق التواصل مع المؤسسة

مساعدات الأمير عبد العزيز بن فهد تقدم العائلة الملكية في السعودية الكثير من الدعم للمواطنين السعوديين، ومن أبرز الشخصيات التي تقدم الكثير لمساعدة المواطنين أو المقيمين على تحمل أعباء المعيشة هو الأمير عبد العزيز بن فهد أطال الله في عمره، حيث يقدم الأمير المساعدات المالية لكثير من الحالات الإنسانية والأسر المحتاجة، من خلال مؤسسة عبد العزيز بن فهد الخيرية، ولا تقتصر المساعدات التي تقدمها المؤسسة على المساعدات المالية فقط، بل تمتد إلى المساعدات الطبية والعلاجية، بالإضافة إلى المنح الدراسية التي تقدم للطلبة الغير قادرين على تحمل نفقات الدراسة، وسوف نتعرف على كيفية الحصول على مساعدات من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد في السعودية.

أنواع المساعدات التي تقدمها مؤسسة عبد العزيز بن فهد

تعد مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد من أكثر المؤسسات التي تقدم مساعدات عديدة لخدمة جميع فئات المجتمع السعودي، سواء كانوا المواطنين السعوديين أو المقيمين في المملكة من جنسيات أخرى ومن أهم وأبرز هذه المساعدات:

مساعدات مالية يتم منحها للأسر السعودية الفقيرة والمحتاجة.

مساعدات مالية للأيتام والأرامل.

مساعدات مالية للأيتام والأرامل. مساعدات مالية يتم منحها للأسر التي عائلها مسجون.

مساعدات مالية لغير القادرين على تحمل أعباء المعيشة.

مساعدات علاجية، وأخرى لإجراء العمليات الجراحية لغير القادرين.

مساعدات مالية تقدم للمتعثرين الحاصلين على قروض شخصية من البنوك أو المؤسسات المالية الغارمين والغارمات.

ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لديهم صعوبات في مواجهة صعوبات الحياة.

خطوات الحصول على مساعدات الأمير عبد العزيز بن فهد

للحصول على مساعدات مالية من المؤسسة الخيرية التابعة للأمير عبد العزيز بن فهد لابد من إتباع تلك الخطوات البسيطة وهي:

بداية الطلب بكتابة البسملة في المنتصف.

ثم كتابة اسم المؤسسة الخيرية المقدم إليها طلب المساعدة.

كتابة التحية للأمير والدعاء له ولعائلته ووالده.

تقديم سبب طلب المساعدة المالية، وشرح ظروف المتقدم بالطلب، ومقدار المساعدة.

إرفاق المستندات اللازمة لإثبات أحقية الشخص في طلب المساعدة.

إرفاق المستندات اللازمة لإثبات أحقية الشخص في طلب المساعدة. تقديم الشكر للأمير عبد العزيز بن فهد والامتنان له.

كتابة البيانات الشخصية للشخص المتقدم للحصول على مساعدة مالية، ويتم إدراج الإسم، ومحل الإقامة، ورقم الهوية الوطنية، ورقم الجوال، أو الهاتف الأرضي لسهولة التواصل.

شروط الموافقة على مساعدة الأمير عبد العزيز