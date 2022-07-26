شروط دخول كليات الطب في السعودية 1444 والنسبة الموزونة

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شروط دخول كليات الطب والنسب الموزونة من أهم ما يسعى الطلاب في المملكة العربية السعودية إلى معرفتها بعد الانتهاء من مرحلة الثانوية العامة والحصول على شهادة النجاح، حيث أن هناك بعض الشروط التي تقرها كل جامعة للالتحاق بكلية الطب والتسجيل في أي من التخصصات، وفيما يلي نتعرف من خلال موقع ثقفني على شروط الالتحاق والنسب الموزونة في الجامعات المختلفة.
النسب الموزونة للالتحاق بكليات الطب في الجامعات السعودية 1444
يتم حساب النسب الموزونة بناء على عدد من الاختبارات التي يجتازها الطالب، والتي تتمثل فيما يلي:-
- اختبار القدرات:- حيث يشترط أن يحصل الطالب على مجموع بحد أدنى 30% حتى يتمكن من الالتحاق بكلية الطب في إحدى الجامعات.
- الاختبار التحصيلي:- يجب أن يحصل الطالب على مجموع 40% على الأقل.
- امتحان الثانوية العامة:- كما يشترط ألا يقل مجموع الطالب في المرحلة الثانوية عن 30%.
النسب الموزونة لدخول كلية الطب جامعة الملك سعود
أقرت جامعة الملك سعود النسب الموزونة التي تُمكن الطالب من دخول كلية الطب بها، والتي تتمثل على هذا النحو:-
- اختبار القدرات:- الحد الأدنى لمجموع الدرجات التي يجب أن يحصل عليها الطالب هو 50%.
- الاختبار التحصيلي:- نسبة القبول في كلية الطب جامعة الملك سعود في هذا الاختبار 20% على الأقل.
- امتحان الثانوية العامة:- يشترط أن يحصل الطالب على مجموع 30% كحد أدنى في اختبارات الشهادة الثانوية.
النسبة الموزونة لدخول كلية الطب جامعة الملك خالد
- امتحانات الثانوية العامة:- نسبة القبول تبدأ من 30%.
- الاختبار التحصيلي:- يحصل الطالب على 20% على الأقل.
- امتحان القدرات العامة:- كما تشترط الجامعة حصول الطالب على 50% في هذا الاختبار.
شروط دخول كليات الطب في السعودية 1444
يشترط توافر بعض الشروط في الطالب الذي يرغب في الالتحاق بكلية الطب، تتمثل فيما يلي:-
- حصول الطالب على مجموع 90% على الأقل في قسم العلوم الطبيعية.
- ألا يمر على حصول على شهادة الثانوية العامة أكثر من 5 سنوات.
- كما يشترط الحصول على 75% على الأقل في التحصيلي.
- اللياقة البدنية وتقديم الشهادات الصحية اللازمة.
- اجتياز المقابلة الشخصية وامتحان اللغة الانجليزية.
- كما يشترط حصول الطالب على 75% أو أكثر في امتحان القدرات.
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