نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تكشف حقيقة إلغاء نظام الثلاثة فصول في المقال التالي

عمر شويل - جدة إلغاء نظام الثلاثة فصول في العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية من الأخبار المتداولة في الفترة الأخيرة، حيث قررت وزارة التعليم السعودية حسم الجدل حول هذا الأمر، وفي المقال من خلال موقع ثقفني نوضح حقيقة خبر إلغاء نظام الفصول الثلاثة في المملكة.

ما هو نظام الثلاثة فصول في العام الدراسي الجديد؟

من المتعرف عليه أن المدارس والجامعات تحصل على إجازتين خلال العام الدراسي، تشمل إجازة نصف العام التي تمتد إلى أيام قليلة خلال فصل الشتاء.

بينما يوجد إجازة صيفية طويلة تمتد إلى عدة شهور، وينطبق ذلك على الجامعات والمدارس الابتدائية، الإعدادية، والثانوية.

بينما قررت بعض الدول تطبيق نظام الفصول الثلاثة، حيث يتم تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول وليس فصلين فقط.

حيث تبدأ الدراسة بالنسبة للفصل الأول في شهر سبتمبر وتنتهي في شهر ديسمبر.

بينما يبدأ الفصل الثاني في شهر يناير وينتهي في مارس، أما الفصل الدراسي الثالث يبدأ في شهر مارس ويستمر حتى شهر يونية.

مزايا الفصول الدراسية الثلاثة

يتمتع نظام الثلاثة فصول بعدد من المزايا التي من أبرزها ما يلي:-

المرونة التي يستمتع بها الطلاب في حرية أخذ الثلاثة فصول أو أخذ فصلين فقط دون الثالث.

إتاحة الفرصة أمام الطلاب للتركيز بشكل أكبر على حصصهم الدراسية.

عدم معاناة الطلاب من الإرهاق خلال مواسم الاختبارات.

تمتد فترة كل فصل إلى عشرة أسابيع فقط، مما يمنح الطالب الفرصة للتعرف على كافة المواد الدراسية، وعدم الاستمرار في صف غير مرغول لفترات طويلة.

حقيقة إلغاء نظام الثلاثة فصول

أعلنت مصادر موثوقة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية أن وزير التعليم لم يوافق حتى وقتنا هذا بشكل رسمي على توصيات مجلس الشورى بشأن إلغاء نظام الفصول الثلاثة.

كما أوضحت المصادر أن التجهيزات لاتزال تسير بشكل طبيعي من أجل قياس مؤشرات الأداء في الساحة التعليمية للعام الدراسي القادم.

وأفادت الوزارة أن كل الأخبار المتداولة فيما يخص هذا الشأن هي شائعات لا أساس لها من الصحة هدفها إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء أمورهم.