التسجيل في الباصات نظام نور 1444 ورسوم خدمة النقل المدرسي

إن التسجيل في الباصات نظام نور 1444 من أكثر أسئلة أولياء الأمور لوزارة التعليم السعودية والتي يتم إثارتها دوما والبحث عن إجابتها كل بداية عام دراسي، ولأن الوزارة تسعى إلى تقديم خدمات متعددة تحافظ على أمن وسلامة الطلاب، وكذلك توفر وقتهم ومجهودهم قدمت خدمة إلكترونية للتسجيل الباص المدرسي، كما ذكرت بأن عملية النقل تبدأ ببداية موسم الدراسة وتنتهي بنهايته، والجدير بالإشارة إلى أن الباصات مكيفة والعاملين بها يتخذون كل الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم.

التسجيل في الباصات نظام نور 1444

عملية التسجيل بالباصات المدرسية من خلال نظام نور تمثل إحدى أهم العمليات التي على أولياء الأمور معرفتها وهذا ليستطيعوا اللحاق بمكان لأبنائهم، ونوهت الوزارة لضرورة المسارعة بالتسجيل قبل أن يتم غلق الباب من خلال الطريقة التالية:

الذهاب إلى منصة نور الإلكترونية.

تسجيل دخول بإضافة اسم المستخدم وكلمة السر.

إضافة رمز التحقق.

الضغط على تسجيل الدخول.

اختيار النقل المدرسي.

تحديد طلب النقل المدرسي للعام الجديد.

النقر على النقل.

اختيار الشروط والأحكام.

تسجيل البيانات المطلوبة الخانات المخصصة.

تأكيد رقم الجوال المتعلق بولي الأمر.

يرسل كود التأكيد للهاتف يجب إدراجه بالمكان المخصص.

الضغط على دفع أجور التسجيل عبر سداد.

اختيار نعم وهذا ليتم إرسال رسالة التأكيد المتعلقة بتسديد الرسوم.

المحافظة على رقم الفاتورة.

تصل رسالة للجوال تفيد بتنفيذ الطلب.

رسوم النقل المدرسي 2022

في بيان وزارة التعليم السعودي الرسمي والذي اعتمدت به بداية العام الدراسي الجديد ونهايته وضحت وأكدت على أن بحالة قيام ولي الأمر بتسديد رسوم النقل المدرسي واتباع باقي الإجراءات يعد الطالب مسجل رسمياً، كما أعلنت عن مبلغ النقل وهو 200 ريال للعام الدراسي بالكامل، حيث سيتم نقل الطالب من المنزل للمدرسة ومن المدرسة للمنزل كل يوم حتى نهاية العام.

مزايا نور النقل المدرسي 1444

إن النقل المدرسي من خلال وزارة التعليم السعودي يتمتع بالكثير من المزايا والمتمثلة بالتالي: