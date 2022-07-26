رابط استعلام أسماء المنقولين الذي يقع تحت أشراف وزارة التعليم في المملكة والذي من خلالها تم الإعلان عن فتح باب تقديم طلبات النقل الخارجي وذلك من قبل المعلمين والمعلمات بالمملكة العربية السعودية والذي يمكن أن يتم مشاهدة أعلان بشكل مباشر عبر تسجيل دخول حساب المدرس في نظام نور التعليمي الذي تم أنشاءه من قبل وزارة التعليم السعودي، وكانت الوزارة قد أعلنت عن فتح باب التقديم للنـقل الخارجـي في نظام نور التعليمي في تاريخ 24 ذو القعدة وحتى تاريخ 30 من نفس الشهر، كما تم الإعلان عن قبول نسبة 80% من طلبات النـقل الخـارجي للمعلمين والمعلمات في المملكة وذللك بما يناسب مكان السكن ويكون هذا علي أساس اشتراطات النقل المعلنة من وزارة التعليم، ويكون الإعلان عن أن نتيجة النقل الخارجي سوف تكون متاحة على بوابة نظام نور بشكل مباشر لجميع المعلمين ويكون هذا وفقا للنتائج المفاضلة.

رابط استعلام أسماء المنقولين في حركة النقل الخارجي

ومن جانب أخر أكدت الوزارة الخطوات الرئيسة التي يجب اتباعها من قبل المعلم الذي يرغب في تنفيذ حركة النقل الخارجي ومن هذا المنطلق يبحث الكثير عن رابط استعلام أسماء المنقولين حركة النقل الخارجي في المملكة وما هي الخطوات التي يجب اتباعها، والتي من خلالها يمكن الاستعلام عن أسماء المنقولين في حركة النقل الخارجي وهذه الخطوات هي كالاتي:

في البداية لابد من الدخول إلى بوابة نور التعليمية.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح.

بعد ذلك سوف يتم بعد ذلك تحويلك إلى نظام نور حساب المعلم.

اضغط على خيار خدمات شؤون المعلمين.

يتم الضغط علي الاستعلام عن النقل الخارجي.

بعد ذلك سوف تظهر كافة بيانات المعلم المتعلقة بالنقل الخارجي الخاصة سواء تم قبول الطلب او رفض طلب النقل.

موعد نتائج النقل الخارجي في السعودية

كما حددت الوزارة الموعد الذي سوف يتم فيه عرض النتائج النهائية لحركه النقل الخارجي للمعلمين بالسعودية يوم الاثنين الخامس والعشرين من شهر يوليو الحالي، وذلك وفقا للنتائج المفاضلة التي سبق وان ذكرنها سابقا من خلال نتائج النقل، كما انه سوف يتم الإعلان عن النتائج من خلال دخول المعلم لحسابة الشخصي علي بوابة نور ويكون هذا الأمر مختص بالشؤون التعليمية في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال الدخول إلى بوابه نور التعليمية.

كيفية الاعتراض على نتائج النقل الخارجي في السعودية

أما عن كيفيه طريقه تقديم طلب اعتراض على نتائج النقل الخارجي حددت الوزارة أيضا خطوات محددة يجب اتباعها حتي يستثني للمعلم تطبيق كافة معاير الاعتراض، ويكون الاعتراض بسبب أن النتيجة التي ظهرت قد تكون غير مرضيه أو عادله لدى بعض المعلمين ولهذا يلجئ بعض المعلمين الذين قاموا بالتقديم بطلب نقل خارجي إلى الاعتراض لتنفيذ طلبهم ونقلهم إلى مكان عمل بمدرسه قريبه من منازلهم وذلك لتوفر عيلهم عناء السفر إلى مسافات وساعات طويله، وكانت الخطوات التي اعتمدتها الوزارة لتقديم الطلب كما يلي: