نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في جامعة اليمامة البوابة الإلكترونية 1444 LMS بدء القبول لبرامج الماجستير والبكالوريوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في جامعة اليمامة البوابة الإلكترونية 1444، التي تعتبر واحدة من أهم الجامعات الأهلية بالسعودية، وتم تأسيسها عام 2001 وتقع في الرياض، وتم اعتمادها من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي NCAAA، بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، كما تم اعتماد برامجها من قبل هيئة ABET العالمية المشهورة، لهذا يمكن الحصول على شهادة معترف بها دولياً ومحلياً من جامعة اليمامة.

جامعة اليمامة LMS

تعتبر جامعة اليمامة في الرياض من أهم الجامعات في المملكة العربية السعودية، والتي تهدف لتوفير أعلى مستوى تعليمي للطلاب في ظل بيئة تشجع على التعلم، وتستعين الجامعة بنخبة من المؤسسات التعليمية في العالم وعلى رأسهم جامعة أكسفورد البريطانية العريقة لتصميم منهج الدراسة الخاص بها.

شروط القبول في جامعة اليمامة

ولكي يتمكن الجميع بالالتحاق بجامعة اليمامة على مستوى الماجستير 1444، يجب توافر عدد من الشروط وهي كالتالـــــــي:

يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة معتمدة من قبل الوزارة.

كما يجب أن يكون حاصل على معدل تراكمي لا يقل عن 1.75 من أصل 4.00 أو 2.75 من أصل 5.

بينما يجب إثبات إتقان اللغة الإنجليزية من خلال تقديم واحدة من شهادات اللغة المعترف بها عالمياً.

ويمكن الإعفاء من تقديم نتيجة اختبار اللغة الإنجليزية في حالة كان المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس من دولة لغتها الرسمية هي اللغة الإنجليزية.

ويجب تقديم السيرة الذاتية للطالب.

وكذلك يجب وجود خبرة مدتها ثلاثة سنوات كحد أدنى في المجالات القيادية لبرنامج إدارة الأعمال التنفيذي فقط.

تعلن #جامعة_اليمامة عن بداية القبول للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي القادم 2023/2022 لبرامج الماجستير والبكالوريوس. وللمزيد من المعلومات زيارة الرابط التالي: https://t.co/yntwp2vDqr pic.twitter.com/7zuR1zaLyO — جامعة اليمامة (@AlYamamah_Uni) تعلن #جامعة_اليمامة عن بداية القبول للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي القادم 2023/2022 لبرامج الماجستير والبكالوريوس. وللمزيد من المعلومات زيارة الرابط التالي: https://t.co/yntwp2vDqr pic.twitter.com/7zuR1zaLyO — جامعة اليمامة (@AlYamamah_Uni) June 23, 2022

التسجيل في جامعة اليمامة البوابة الإلكترونية 1444

كما يمكن التقديم على الدراسة في جامعة اليمامة على مستوى الماجستير عن طريق إتمام الخطوات التاليـــــــــة: