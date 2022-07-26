نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط حساب المواطن للنساء المتزوجات 1444 ورابط التسجيل عبر ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن شروط حساب المواطن للنساء المتزوجات 1444 يجب التعرف عليها إذا كانت ترغب سيدة متزوجة من المملكة في الحصول على الدعم المتوفر عبر البرنامج، والحقيقة أن هناك فئات مختلفة من السيدات يمكنهم الاستفادة بذلك الدعم مثل المطلقات والارامل وغيرهم، كما يمكن أيضاً لكبار السن وأصحاب الإعاقات الاستفادة منه، وهذا لأن حساب المواطن برنامج يهدف لتنمية المجتمع وإلى تحسين الوضع الاقتصادي لكثير من المواطنين المستحقين لذلك.

شروط حساب المواطن للنساء المتزوجات 1444

هناك عدة فئات مجتمعية يقدم إليها برنامج حساب المواطن الدعم بشكل شهري ومن تلك الفئات النساء المتزوجات، ولكن توجد شروط متعددة وضعها القائمين على البرنامج من أجل استحقاقهن للدعم وهي كالتالي:

مهجورة من الزوج.

زوجة لسجين.

متزوجة من فاقد الأهلية.

غياب الزوج.

متزوجة من غير سعودي.

التسجيل في حساب المواطن للمتزوجات

تستطيع السيدة المتزوجة بعد أن قامت باستيفاء الشروط أن تقوم بالحصول على الدعم المتوفر من خلال البرنامج عبر التسجيل به بواسطة التالي:

الذهاب إلى موقع حساب المواطن.

اختيار تسجيل جديد.

إضافة البيانات مثل الهاتف والراتب ورقم الهوية ومقر العمل.

النقر على الموافقة على الشروط.

إرفاق المستندات.

النقر على التسجيل.

الاستعلام برقم الهوية عن حساب المواطن

تستطيع السيدة المتزوجة التي قامت بالتسجيل في دعم حساب المواطن أن تتعرف على أهليتها من خلال التالي:

الذهاب إلى حساب المواطن.

اختيار حسابي.

الضغط على استعلام.

تحديد استعلام برقم الهوية.

تسجيل رمز التحقق.

الضغط على استعلام.

رابط حاسبة حساب المواطن

يمكن للمستفيد أن يقوم بمعرفة مبلغ الاستحقاق المقدم من خلال دعم حساب المواطن عبر الحاسبة الإلكترونية كالتالي:

الذهاب إلى حساب المواطن.

تحديد الحاسبة التقديرية.

اختيار التسجيل بحال كان هناك حساب موجود بالفعل على المنصة.

النقر على حالة المستفيد.

إضافة التابعين والمواليد.

تسجيل قيمة الدخل.

وضع علامة عند نقطة التحقق.

الضغط على الحساب.

طرق التواصل مع حساب المواطن

أتاح برنامج حساب المواطن عدة قنوات من أجل استقبال الاستعلامات من المواطنات والمواطنين بالمملكة العربية السعودية، وحدد موعد من أجل استقبال الاتصالات وهو من الثامنة صباحاً للعاشرة مساءً يومياً من خلال المنافذ التالية: