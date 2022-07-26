تقدم وزارة الإسكان خدمة استعلام الدعم السكني برقم الهوية لكل مواطن ومواطنة يمكن تسجيلهم في قائمة وزارة الإسكان برقم الهوية الخاص بهم، وتقديم طلب المساعدة السكنية إلى دعهم يعرفون ما إذا كانوا مؤهلين، والذي يتم إجراؤه إلكترونيًا من خلال منصة سكني إحدى الخدمات، حتى يكون مقدم الطلب مؤهلاً ويستحق الدعم، من الضروري مراجعة إقامتي والتأكد من توفرها؛ هذا بسبب يتم تحديد حالة الأهلية من خلال الاتصال بالجهة الحكومية ذات الصلة، وتقييم ومراجعة بيانات طلب التسجيل.

رابط استعلام الدعم السكني برقم الهوية sakani.sa 1444

أطلقت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية منصة إسكان تتيح للمستفيدين الحصول على خدمات استعلام الدعم السكني برقم الهوية الخاص بهم، والتعرف على حالة الحقوق التالية:

اذهب إلى رابط منصة سكني.

ثم انقر فوق التحقق من حالة الأهلية في علامة التبويب الخدمات.

أدخل تلقائيًا إلى صفحة تسجيل البيانات.

ثم قم بعمل جيد في إدخال بطاقات الهوية الوطنية للمواطنين وأماكن إقامتهم.

قم بالتسجيل للحصول على كلمة مرور، ثم أدخل رمز الصورة المرئية.

ثم انقر لتسجيل الدخول.

انقر فوق أحد الخيارات للاستعلام عن استحقاقات دعم الإسكان.

ثم أدخل البيانات المطلوبة للتحقق وانقر فوق استعلام.

التسجيل في الدعم السكني

تسجيل استعلام أمن أمن رقم الهوية على منصة سكني أولاً، والخطوات كالتالي:

افتح منصة سكني تسجيل مستفيد جديد.

ثم سجل بدقة المعلومات المميزة الهوية وتاريخ الميلاد.

انقر فوق الزر “متابعة”.

ثم أدخل بريدك الإلكتروني المحمول ورمز البريد الإلكتروني من رسائل الجوال.

من القائمة الرئيسية، انقر فوق إرسال طلب دعم الإسكان.

وافق على الشروط والأحكام، ثم أجب عن الأسئلة المطروحة.

ثم تحقق مرة أخرى من البيانات وتأكد من صحتها.

انقر للتسجيل الطلب.

شروط دعم سكني

في حالة استيفاء الشروط التالية، يمكن لمقدم الطلب الاستعلام عن دعم السكن من خلال رقم الهوية والتحقق من حالة أهليته: