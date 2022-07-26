ما هي شروط الإعفاء من رسوم الجمارك في السعودية 1444

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عمر شويل - جدة إن شروط الإعفاء من رسوم الجمارك في السعودية المعدلة حديثًا للسلطات الجمركية في المملكة العربية السعودية عديدة وقد طلب العديد من القراء والمتابعين أن تساعدهم هذه الشروط على الإعفاء من الجمارك السعودية للعديد من البضائع، وسوف نتعرف على هذه الشروط من خلال خطوط هذه المقالة.

شروط الإعفاء من رسوم الجمارك في السعودية 1444

أعلنت هيئة الضرائب والجمارك السعودية في وقت سابق أنها بصدد تطبيق إعفاءات جمركية لجميع الأمتعة والمنتجات الخاصة بفئات معينة من ذوي الاحتياجات الخاصة بموجب شروط الإعفاء من الرسوم الجمركية السعودية، بالنسبة للمتعلقات الشخصية مثل مستوردي المنتجات الخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة أو المنح الدراسية الأجنبية، يتم استثناء عدد من الشروط لبعض السلع والمنتجات.

بالنسبة لوكالات وشركات الاستيراد والتصدير، يجب تقديم العديد من المستندات والأوراق حتى تكون مؤهلاً للإعفاء من الرسوم السعودية:

تقديم تسجيل تجاري صالح للشركة أو المؤسسة.

إحضار رخصة صناعية سارية المفعول.

تقديم طلب إعفاء جمركي لبعض المنتجات والسلع المدرجة في قائمة الإعفاء.

كيفية التقدم لطلب الإعفاء الجمركي إلكترونيًا

يمكنك الآن إدخال رابط المنصة الخاص بك واتباع الخطوات التالية:

أدخل الخدمة المعفاة من الرسوم الجمركية على الواجهة الرئيسية.

اكتب رقم المصنع.

قم بتدوين رقم الترخيص الأخير.

اضغط على زر الدخول.

اكتب رمز التفعيل الذي أرسله الموقع إلى الهاتف المحمول المسجل.

حدد طلبًا لتقديم طلب جديد.

ثم حدد نوع طلب الإعفاء الجمركي وستظهر قائمة ببعض المنتجات على سبيل المثال: مواد أولية – قطع غيار – آلات – معدات.

حدد بداية فترة الإعفاء الجمركي.

بعد ذلك، اكتب جميع البيانات في جدول البيانات الذي يظهر في طلب السلطة المعفاة.

انقر فوق الزر إرسال الطلب.

يتم إرساله وتأكيد الإرسال برسالة نصية على الشاشة.

شروط الإعفاء من رسوم الجمارك السعودية للمبتعثين

وأكدت الجمارك السعودية في وقت سابق أنها بشروط معينة نصت عليها إعفاء من يدرس في الخارج أثناء عودته إلى أرض المملكة من الرسوم الجمركية، وهذه شروط إعفاء المنحة الجمركية السعودية: