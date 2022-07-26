تأخر أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1443 السبب والإجراء المطلوب

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عمر شويل - جدة تأخر أهلية الضمان الاجتماعي المطور واستمرار الطلب قيد الدراسة في منصة الدعم والحماية الاجتماعية قد يرجع لسبب يتعلق بالتابعين لعائل الأسرة، وقد أكدت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إضافة كافة الأفراد المقيمين في ذات المسكن بالملف الموحد لعائل الأسرة الذي تم تحديده، ولكن هناك فارق بين التابع الذي يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً فأكثر، وبين الذي لم يبلغ هذا السن، وهذا ما سيتم توضيحه بالمقال كسبب لتأخر دراسة الطلب، وبالتالي تتأخر الأهلية والاستحقاق، كما يمكن من خلال المقال الحصول على رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443.

تأخر أهلية الضمان الاجتماعي المطور

بدايةً نود توضيح أن برنامج الضمان الاجتماعي الجديد تم إطلاقه من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بناءً على المرسوم الملكي الكريم من القيادة الرشيدة بهدف تقديم الدعم الملائم للمواطنين الأكثر حاجة للدعم المالي من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية للأفراد من أبناء الوطن حسب مستهدفات الرؤية الرشيدة 2030 للمملكة.

وأتاحت الوزارة إمكانية التقديم على نظام الضمان الاجتماعي الجديد أمام كافة المواطنين والمواطنات دون استثناء، وبعد الانتهاء من التسجيل في الضمان المطور 1443، تبدأ اللجنة المختصة بدراسة الطلبات في مباشرة عملها لقبول من يتحقق لديه شروط الاستحقاق، ورفض من لم ينطبق عليه الشروط مع ذكر سبب الرفض وعدم التأهل بالحساب في البوابة.

ولكي يحصل المتقدم على قرار القبول في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، فيجب عليه إكمال كافة بيانات الملف الموحد حتى تكتمل النسبة 100% ببيانات صحيحة ودقيقة تعكس الواقع، علماً بأن هناك أسباب قد تؤخر من تحويل المستحقات مثل عدم التحقق من الآيبان بنجاح، وأسباب أخرى قد تعمل تأخير صدور الأهلية للمتقدم، وهذا هو محور حديثنا، حيث تتأخر الأهلية للسبب الموضح بالتالي.

سبب تأخر أهلية الضمان الاجتماعي الجديد

عند التقديم على الضمان الاجتماعي من خلال منصة الضمان المطور، فيجب على العائل إضافة كافة الأفراد المقيمين معه بنفس المسكن في الملف الموحد الخاص به، وهنا فرق البرنامج بين التابعين على حسب العمر كما هو موضح بالتالي:

تابع لم يبلغ 18 عام: تتم إضافة البيانات الخاصة به عند تقديم الطلب دون الحاجة للموافقة من جانبه.

التابع البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً فأكثر: بعد الانتهاء من إدخال بياناته، يرسل النظام رسالة نصية للتابع تتضمن ضرورة الدخول إلى حسابه في الضمان الاجتماعي للموافقة على قبول الارتباط كتابع لعائل الأسرة.

وفي حال عدم تسجيل الدخول إلى منصة الضمان المطور من جانب التابع البالغ 18 عام لإكمال البيانات المطلوبة والموافقة على كونه تابع لرب الأسرة، فسيتم تأخير دراسة الأهلية للأسرة كاملةً حتى تتم الموافقة من جانبه، حيث يعد عدم قبول الفرد على كونه تابعاً لرب الأسرة سبب تأخر أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1443، حيث تظهر الحالة بجانب هذا التابع “قيد التحقق”.

الإجراء الواجب اتخاذه حال تأخر الأهلية بسبب التابع

عند التأخر في دراسة أهلية المتقدم وأسرته، فيجب تسجيل الدخول إلى حساب المستفيد الرئيسي، ومن ثم الإطلاع على حالة الطلب لمعرفة عدد التابعين المشمولين بالطلب، وفي حال كان هناك نقصان في عددهم، فيجب التأكد من موافقة جميع التابعين البالغين 18 عاماً فأكثر من حسابهم في المنصة.

ويتم تأكيد المعلومات واستكمال البيانات الناقصة للتابع من خلال تسجيل دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية عن طريق بوابة النفاذ الوطني الموحد، ثم تعبئة بيانات ابشر الخاصة به، وسيتم تحويله مباشرةً إلى الصفحة الرئيسية لنظام الضمان الاجتماعية لمراجعة البيانات والتأكيد عليها.

وبذلك يكون قد تمت الموافقة على قبول الارتباط كتابع لرب الأسرة، وهذا من شأنه تسريع عملية دراسة الطلب، حيث يعتبر الطلب قبل موافقة التابع غير مكتمل حتى تتم دراسته من جانب اللجنة، لذلك يجب على كل تابع تأكيد البيانات والموافقة عليها بعد تقديم المستفيد الرئيسي حتى لا يحدث تأخر أهلية الضمان الاجتماعي المطور للطلب الخاص بهم.

رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية

أتاحت الوزارة منصة الدعم والحماية الاجتماعية لاستقبال طلبات التقديم في النظام المطور للضمان الاجتماعي، حيث يمكن من خلال المنصة تقديم جديد في الضمان الاجتماعي المطور، ومتابعة حالة الطلب، والاستعلام عن الأهلية والاستحقاق، ويمكن الحصول على رابط دخول الضمان الجديد من خلال التالي:

رابط الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول (sbis.hrsd.gov.sa).

ووفقاً لمواعيد إعلان نتائج الأهلية والاستحقاق للمتقدمين الجدد والمؤهلين بالدفعات السابقة، فمن المقرر أن تصدر الموارد البشرية نتائج الأهلية للدفعة الثامنة لشهر يوليو 2022م خلال الأسبوع الجاري، وفور صدور نتائج التأهل يمكن الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي برقم الهوية من خلال اتباع الرابط المرفق.