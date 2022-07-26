حساب نقاط المفاضلة منصة جدارة 1444 خطوات تحديث البيانات للتقديم على الوظائف

تقوم منصة جدارة بتوفير العديد من فرص العمل للمواطنين من أبناء المملكة وذلك عن طريق حساب نقاط المفاضلة منصة جدارة 1444، حيث تعتمد المنصة في ترشيح المواطن للوظيفة على نقاط تسمى نقاط المفاضلة بين المتقدمين، وبرنامج جدارة هي خدمة ىإليكترونية تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديمها للمواطنين الذين يبحثون عن عمل، حيث يقوم المواطن الراغب في وظيفة بتسجيل حساب عبر منصة جدارة وإدخال كافة بياناته ومؤهلاته وخبراته، وتقوم المنصة بالتحقق من كافة البيانات الذي يقوم المتقدم بإدخالها من الجهات ذات الصلة، وذلك للتأكد من ملاءمته للوظيفة المتقدم عليها، ويمكن لحملة المؤهلات التي تلي الثانوية العامة من التسجيل في البرنامج، سواء كان المتقدم حاملا لدبلوم أو بكالوريوس أو ماجيستير أو دكتوراة، ويتم ترشيحهم لوظائف تعليمية أو صحية أو إدارية.

حساب نقاط المفاضلة منصة جدارة 1444

يمثل نظام حساب النقاط أوضح مثال للشفافية التي تنتهجها الحكومة في المملكة، وذلك ليتم التأكد تماما من أن الشخص المتقدم مؤهلا لشغل الوظيفة التي يتم ترشيحه عليها، وتتجلى هذه الشفافية في الطريقة التي يتم انتهاجها في حساب نقاط جدارة، حيث تعد كل ميزة من مميزات المتقدم نقاطا بطريقة حسابية، والمترشح للوظيفة الحاصل على أعلى نسبة في نقاط المفاضلة هو الذي يفوز بالوظيفة.

طريقة حساب نقاط جدارة

ويتم حساب نقاط المفاضلة عبر الخطوات التالية:

يتم ضرب النسبة المئوية للمؤهل في 0.4، فإذا كان المتقدم حاصلا على 80% في المعدل التراكمي، تكون نقاط المؤهل الخاصة به 32 نقطة عبر المنصة.

يتم ضرب نتيجة المتقدم في اختبارات منصة تقويم التعليم والتدريب قياس في 0.4 أيضا، فإذا كان حاصلا في اختبارات قياس على نسبة 80% أيضا يصبح له 32 نقطة أهرى.

يتبق نسبة 20% وهي النسبة الخاصة بعدد سنوات التخرج، والتي تهتم بمدى كفاءة المترشح، حيث يحصل المترشح على نقطتين عن كل عام انقضى بعد تخرجه، فإذا كان المتقدم قد تخرج من الجامعة عام 2016 أي من ست سنوات فيكون عدد نقاطه في هذا الجزء 12 نقطة.

عند جمع الثلاث نقاط السابقة يكون الناتج 76 نقطة عبر نقاط حساب جدارة.

تسجيل جديد جدارة 1444

وأتاحت منصة جدارة للوظائف الحكومية طريقة تسجيل حساب جديد في المنصة، وذلك عن طريق: