وزارة الداخلية السعودية تعلن عن وظائف عسكريه للنساء الأمن العام وتوضح الشروط

في ظل ما تشهده ارض المملكة العربية السعودية من تقدم ورقي في مجالاتها السياسية والعسكرية، فقد أعلنت وزارة الداخلية للشؤون العسكرية قسم الإدارة العامة للمرور فتح باب التقديم عن وظائف الأمن العام للكادر النسائي ١٤٤٣ لشغل مناصب نسائية عسكرية في الأمن العام بإدارة المرور، وذلك من خلال المنصات الإلكترونية، وعلى الراغبين في التسجيل قراءة الشروط المطلوبة وفي حين استيفاء هذه الشروط يتم التقديم لهذه الوظائف، وعلي النحو الآتي نتداول معكم شروط التقديم وظائف عسكريه للنساء الأمن العام التي أعلنت عنها الوزارة.

شروط التقديم وظائف عسكريه للنساء الأمن العام

أعلنت المديرية العامة للأمن العام لإدارة المرور بعض الشروط اللازمة للحصول على وظائف عسكريه للنساء الأمن العام وتتمثل في:

أن تكون المتقدمة حاملة للجنسية السعودية ومقيمة في ارض المملكة العربية السعودية.

ألا تكون متزوجة من اجنبي غير سعودي.

أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعدلها ويفضل المؤهلات العليا.

من الشروط اللازمة أيضا أن تكون المتقدمة حسنة السير والسلوك ولم يكن لديها أي حكم قضائي في أي قضية مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يكون قد سبق للمتقدمة العمل في أي وظيفة حكومية أو سبق لها التعين من قبل في أي وظيفة خاضعة للنظام العسكري.

على المتقدمة لشغل هذه الوظيفة اجتياز جميع الإجراءات والاختبارات المطلوبة للقبول.

أبشر للتوظيف الأمن العام

يتم التقديم لهذه الوظيفة باتباع الخطوات التالية:

على المتقدمة لوظيفة الأمن العام الدخول على رابط أبشر توظيف.

إدخال كلمة المرور الخاصة بالمتقدمة ورمز التحقق الذي يظهر أمامها.

النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

ثم بعد ذلك تقوم المتقدمة بالنقر على الزر الخاص بالوظائف المتاحة ومن ثم تختار وظائف الأمن العام.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بدقة وتعبئة نموذج التسجيل الإلكتروني.

الضغط على زر التسجيل.

المؤهلات المطلوبة لوظائف قوات الأمن العام