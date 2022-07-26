الشروط الجديدة للضمان المطور للمدنيين والموظفين

الشروط الجديدة للضمان المطور التي يبحث عنها العديد من الأشخاص في السعودية سواء للبنات وللمتزوجين والمتزوجات وغير المتزوجات وطريقة التقديم، ومن هنا قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتوفير معاش وهو عبارة عن مبلغ من المال يُجمع من الزكاة المدفوعة في المملكة يتم صرفه كل شهر من أجل توفير حياة كريمة لجميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط والتي حددتها وزارة التنمية والعمل الاجتماعي، وقد مكنت الحكومة السعودية الوزارة لمتابعه هذا الأمر الخاص بمستفادين الضمان الاجتماعي، كما أنها قامت بتطوير كافة بنود الاستفادة من الضمان في الآونة الأخيرة، وكل هذا يأتي ضمن خطة تطوير الخدمات الرئيسة التي يحتجاها المواطنين في المملكة والذي هو من ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للمدنيين

في البداية وجب التنوية في بداية الأمر أن الضمان الاجتماعي ينقسم إلي عدة افرع رئيسة ولكل واحد منهم شروط مختلفة جزئيا عن الأخري فيوجد شروط خاصه لمعاش ضمان المطلقة والعزباء والموظفين والعسكرين والمتقاعدين وغيرها من الأشكال التي علي أساس استوفاء الشروط يتم منح المعاش من قبل وزارة الموارد البشرية في المملكة، كما قامت الوزارة أيضا بتحديد شروط الضمان الاجتماعي للأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط وهى كالتالي:

لابد من أن يكون المواطن مقيم في السعودية أقامة دائمة.

يكون أساس صرف المعاش لمن وصل سن الشيخوخة أو من وصل عمره 60 سنه.

يتم صرف منحه الضمان الاجتماعي للأشخاص الذين ليس لديهم عائل مثل المرأة المطلقة ولديها أبناء، الأرملة وغيرهم.

بلوغ المتقدم سن التقاعد وشرط أساسي أن لم يسبق له التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

من كان يمتلك عائد مادي غير كاف.

كما تقوم وزارة الموارد البشرية بصرف المعاش للأيتام ذكرا كان أم أنثى و اليتيم الفاقد الأبوين أو الأب مع امتلاكهم لبطاقات التنقل.

يصرف معاش الضمان للمرأة الأجنبية التي يمتلك زوجها الجنسية السعودية، وأرملة السعودي التي لديها أولاد منه.

وجود إعاقة تمنع المتقدم من العمل والحصول على مصدر للدخل.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين

وقد أفادت وزارة الموارد البشرية السعودية بأنها قد أعلنت عن شروط محددة يمكن من خلالها منح الموظف في جميع القطاعات حق الحصول علي معاش الضمان الاجتماعي ولكن في البداية يجب أن يكون مطابق لهذه الشروط والمواصفات والتي هي كما يلي: