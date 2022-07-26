الاسبوع عروض العثيم اليوم وخصومات هائلة

الاسبوع عروض العثيم اليوم والمُجددة أولًا بأول، تعتبر من أهم عروض المحلات التجارية المتخصصة في بيع المستلزمات الغذائية إلى الأسر وقد اشتهرت أسواق العثيم بتقديم المجلة الأسبوعية التي تحتوي على عروض العثيم اليوم على الأجهزة الكهربائية كما أنها تضمنت تشكيلة مميزة من المنتجات المستوردة، ويمكن معرفة عروض العثيم الطازج من خلال الحصول على المجلة الأسبوعية.

الاسبوع عروض العثيم اليوم

بالإضافة للعروض الأسبوعية التي يوفرها متجر العثيم هناك أيضًا عروض المواسم فمع دخول فصل الصيف أعلنت الأسواق عن وجود خصومات على منتجات كثيرة، وتشمل الاسبوع عروض العثيم اليوم ما يلي:

يمكن الاستفادة من الخصم المقدم على صابون تايد المركز الأصلي حجم العبوة الواحدة سبعة كيلو جرام بسعر 49.95 ريال سعودي.

كما أن هناك كرتون مياه نوفا سعرها 9.95 ريال سعودي في العروض الخاصة بفصل الصيف.

وعند شراء أرز أبو كاس مزة هندي بسمتي بحجم الكيس خمسة كيلو جرام ستحصل على خصم مميز وإجمالي السعر 29.95 ريال سعودي، ومتاح للعميل الواحد أن يقوم بشراء ثلاث أكياس بحد أقصى.

سعر الثيوم الشبك في عروض العثيم لهذا اليوم 1.75 ريال سعودي في العروض والشمام الأردني بلغ سعر الكيلو منه 3.25 ريال سعودي.

متوفر شبيهة جبن جودا السادة بسعر 49.95 ريال سعودي، ولانشون الفلة البقري بسعر الكيلو 21.95 ريال سعودي وشبيه الجبنة الإسكندراني الاسطنبولي بالفلفل الكيلو بسعر 15.95 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم لهذا الأسبوع

متوفر أنواع عديدة من التونة، وفي العروض يمكن شراء ثلاث حبات من تونة جنتل الأبيض الفاخر بسعر 9.50 ريال سعودي، كما أنه متوفر تونة فيكتو الأبيض دوار الشمس بسعر 4.95 ريال سعودي للحبة الواحدة، وخصم مميز على مشروم فيكتو الكامل بحجم العبوة الواحدة 400 جرام ليصل سعرها إلى 4.50 ريال سعودي.

يمكن شراء حلاوة طحينية هالي السادة بحجم العبوة كيلو جرام واحد بسعر 13.95 ريال سعودي، بينما عند الحصول على مايونيز فيكتو سيكون السعر للحبة الواحدة هو 7.95 ريال سعودي، وتضمنت مجلة عروض العثيم على خصومات على معجون الطماطم وخصوصًا من فيكتو فسعرها وصل إلى 8.50 ريال سعودي بعد الخصم وغيرها من المنتجات الغذائية المتاحة في المجلة هذا الأسبوع.