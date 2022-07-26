نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام حساب المواطن برقم الهوية 1443 وموعد صرف حساب المواطن لهذا الشهر أغسطس في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام حساب المواطن برقم الهوية يعد خطوات الاستعَلام عن أهلية حَساب الموُاطن من أكثر الاستفسارات التي يرغب المستفيدين من البرنامج معرفتها. وذلك بعد إعادة فتح التسجيل الإلكتروني ببرنامج حساب المواطن بأمر ملكي وتقديم ما يقارب من 8 مليارات ريال سعودي لدعم الفئات المستفيدة من البرنامج .

حيث تمكن خدمة أهلية حساب المواطن في أن المستفيد يستفسر عن تحديث البيانات ويضمن دقتها ويستخدمها للتعرف على صرف الدفعة الشهرية له. لذلك سوف نوضح عبر السطور التالية خطوات استعلام حساب المواطن برقم الهوية.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج يقوم على أساس دفع راتب شهري للملتحقين بالبرنامج. وتقدم حكومة المملكة الدعم على شكل مساعدات نقدية مستدامة تصرف للمستفيدين شهريًا. بالإضافة إلى ذلك أوضح البرنامج في تعديلاته الأخيرة استحقاق حاملي بطاقة التنقل والشخص المستقل البالغ من العمر 18 عامًا لدعم راتب حساب المواطن. وأكدت وزارة الموارد البشرية أن موعد إعلان الأهلية للمستفيدين الجدد والمسجلين بالبرنامج يكون نهاية الأسبوع الجاري.

رابط استعلام حساب الموُاطن برقم الهوية

وضح برنامج حساب المواطن عبر صفحته الرسمية بتويتر طرق استعلام حساب المواطن برقم الهوية الوطنية. وأكد أن الراتب الشهري يتم إيداعه في حسابات المستفيدين من يوم العاشر من كل شهر ميلادي. وقد يتقدم صرف الراتب يوم أو يتأخر يوم وذلك حسب اختلاف الإجازات الرسمية والعطلات بالمملكة العربية السعودية. ويتم الاستعلام عن الأهلية على النحو التالي:

يجب تسجيل الدخول من خلال متصفح الإنترنت إلى رابط البوابة الإلكترونية.

يجب بعد ذلك تحديد الخدمات الإلكترونية.

تسجيل الدخول باسم المستفيد وكلمة المرور.

انقر فوق علامة التبويب طلب حساب المواطن.

يجب إدخال رقم الهوية الوطنية للمستفيد.

أنت الآن بحاجة إلى كتابة رمز التحقق المرئي.

ثم انقر فوق علامة التبويب الاستعلام.

متى يتم دراسة الأهلية في حساب المواطن 1444 ؟

تتم عملية دراسة الأهلية في حساب المواطن 1444 التي يقوم بها المواطن في اليوم العاشر من الشهر الميلادي . هذا يكون على مدار العام ويمكن أن تستمر هذه الدراسة 30 يومًا .

حيث أنها دراسة تشمل جميع البيانات المسجلة في الطلب المقدم من مقدم الطلب في برنامج حسابات المواطن لعام 1443 – 1444. بالإضافة إلى ما سبق ذكره فإننا نوضح أن زيادة الرواتب في برنامج الدعم الإضافي مستمر حتى نهاية السنة المالية للعام الجاري.

موعد صرف حساب المواطن لهذا الشهر

من الجدير بالذكر أن نزول راتب حساب المواطن للمستفيدين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وتعد الدفعة الحالية والتي سيتم صرفها يوم 10 من أغسطس 2022 المتوافق مع 12 محرم 1444 هي الدفعة رقم 57 من برنامج حسابات المواطنين.