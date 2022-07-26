نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد محكمة التنفيذ بمنصة ناجز najiz في المقال التالي
حجز موعد محكمة التنفيذ، حيث يتساءل عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية، عن الطريقة الإلكترونية التي من خلالها يتم حجز موعد في محكمة التنفيذ، وتتوفر مثل هذه الخدمات الإلكترونية في ظل سعي المملكة العربية السعودية لتحسين الخدمات الإدارية للمواطنين، فقد عملت الجهات الرسمية على توفير خدمة حجز موعد محكمة التنفيذ بطريقة إلكترونية، بحيث يستطيع المواطن أو الوافد القيام بحجز موعد دون زيارة أماكن العمل والمواقع الرسمية للوزارة، وتعد خدمة الحجز للموعد بمحكمة التنفيذ لها أهمية كبيرة للعديد من الأفراد المرتبطة بتعاملات مع خدمات وزارة العدل، وسوف نوضح لكم طريقة حجز موعد محكمة التنفيذ.
حجز موعد محكمة التنفيذ
يستطيع أي فرد لديه معاملة بمحكمة التنفيذ أن يقوم بحجز موعد محكمة التنفيذ عن طريق القيام بخطوات إلكترونية تتم علي النحو التالي:
- يجب الدخول إلي منصة ناجز عن طريق الرابط التالي: تسجيل دخول.
- النقر علي الدخول عن طريق بوابة النفاذ الوطني الموحد.
- إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في المكان المحدد لذلك.
- يجب الدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية، ثم يجب الضغط إلى تبويب (خدامتنا الجديدة).
- النقر على أيقونة خدمة حجز موعد، ثم النقر علي حجز جديد.
- يتطلب من كل مستفيد أن يقوم بتحديد المنطقة، ثم تحديد الموعد المناسب من بين المواعيد المتاحة وتحديد القسم أو الدائرة.
- توضيح الخدمة التي يرغب كل شخص بسببها حجز الموعد لها.
- النقر علي حجز الموعد.
- سوف تصل رسالة للتأكيد علي حجز الموعد علي البريد الإلكتروني أو رقم الجوال المسجل.
الاستعلام عن طلبات التنفيذ
تتوفر عملية الاستعلام عن طلبات التنفيذ عن طريق استخدام رقم الطلب بمنصة وزارة العدل السعودية، علي أن يتم الاستعلام من خلال الخطوات التالية:
- يجب الدخول إلي الرابط الإلكتروني الآتي: بوابة ناجز.
- عند الدخول يجب الدخول إلى أيقونة (الخدمات الإلكترونية).
- ثم النقر علي تبويب (خدمات التنفيذ).
- تحديد النقر علي (خدمة الاستعلام عن طلب تنفيذ).
- تطلب المنصة أن تتم إضافة البيانات الخاصة بالاستعلام الذي يشمل (رقم الطلب).
- يتطلب من كل مستفيد أن يقوم بالتحقق من صحة البيانات المسجلة حتي يتم الحصول علي نتيجة الاستعلام.
- ثم الضغط على تبويب استعلام.
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