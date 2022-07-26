5000 ريال تمويل دون تحويل الراتب اسرع قرض فورى من سلفة

5000 ريال تمويل دون تحويل الراتب في ظل التحديات الاقتصادية التي تعاني منها جميع شعوب العالم، وفرت الحكومة السعودية بعض المنصات الإلكترونية لمساعدة المواطنين السعوديين، وتقديم الدعم المادي الذي يساعدهم على تحمل نفقات الحياة، وقد أصبح بإمكان المواطن السعودي الحصول على تمويل شخصي فوري بقيمة 5000 ريال عبر المنصة الإلكترونية سلفة، وذلك بدون الحاجة إلى تحويل الراتب، بناء على توجيهات البنك المركزي السعودي بهامش ربح بسيط، وللحصول على هذا التمويل الشخصي لابد من توافر عدة شروط، سوف نتعرف عليها من خلال هذا التقرير، بالإضافة إلى معرفة طريقة الحصول على هذا التمويل الشخصي بالخطوات فتابعونا.

منصة سلفة الإلكترونية

هي إحدى المنصات الإلكترونية التي أطلقتها الحكومة السعودية لمساعدة المواطنين السعوديين في تمويل مشاريعهم الصغيرة، وذلك دون الحاجة إلى تحويل الراتب، أو إضافة فوائد كبيرة مثل باقي البنوك والمصارف.

الشروط الواجب توافرها لكي يستطيع المتقدم الحصول على تمويل شخصي

إذا كنت من المتعثرين ماديا وتريد الحصول على تمويل شخصي فوري عبر منصة سلفة الإلكترونية، بدون تحويل الراتب، يجب أن تتوفر في هذا الشخص بعض الشروط:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ذو أبوين سعوديين.

أن يكون مقيم إقامة كاملة في المملكة العربية السعودية.

ألا يقل عمر المتقدم للحصول على تمويل شخصي من سلفة عن 23 عام، ولا يزيد عن 60 عاماً.

أن يكون المتقدم كامل الأهلية غير مجنون.

أن يكون المتقدم لديه عمل بالفعل في أحد المنشآت الحكومية لمدة ثلاث شهور على الأقل أو ست أشهر في المنشآت الخاصة.

ألا يقل الراتب الشهري للمتقدم عن 5000 ريال سعودي.

طريقة الحصول على تمويل شخصي فوري عبر منصة سلفة

من خلال تلك الخطوات البسيطة يمكنك الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل الراتب عبر منصة سلفة الإلكترونية:

التوجه الى الموقع الرسمي لمنصة سلفة الإلكترونية.

تسجيل الدخول.

تسجيل الدخول. اختيار قيمة التمويل الذي تريده من 1000-5000 ريال سعودي.

بالإضافة إلى تحديد الفترة الزمنية الذي يرغب فيها المتقدم سداد التمويل.

ادخال البيانات الشخصية للمتقدم وهي كالتالي: