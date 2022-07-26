برنامج حساب المواطن 1443 يعلن خطوات التسجيل من جديد إذا تم حذف الحساب

يعد برنامج حساب المواطن من أهم برامج الدعم في المملكة العربية السعودية ويستفيد منه عدد كبير من المواطنين الذين انطبقت عليهم الشروط والمعايير التي تم وضعها من قبل الحكومة السعودية من أجل تحقيق الهدف الرئيسي من البرنامج وهو توفير الدعم إلى مستحقيه وهو ما يحقق العدالة المجتمعية داخل المملكة، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 والتي من أهم مبادئها دعم المواطنين من محدودي الدخل وذوي الدخل المتوسط، وهو ما يتم العمل عليه من خلال العديد من برامج الدعم التي تم إطلاقها من قبل الحكومة السعودية والضمان الاجتماعي والذي قام بالعديد من الخدمات في السنوات الأخيرة من خلال صرف الدعم إلى المواطنين شهرياً عبر حساباتهم البنكية.

التسجيل في حساب المواطن 1443

وكانت الفترة الماضية قد شهدت إقبال كبير من قبل المواطنين الراغبين في التقديم للاستفادة من دعم حساب المواطن، وذلك بعد أن قام خادم الحرمين الشريفين الإعلان من خلال أوامر ملكية عن فتح التقديم في برنامج الدعم من جديد وذلك بعد أن ظل مغلق لفترة طويلة، وهو ما جعل الكثيرين يتساءلون عن موعد فتح التسجيل مجددا من خلال محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، حتى صدرت الأوامر الملكية والتي أسعدت ملايين المواطنين والذين كانوا في ترقب كبير للإعلان عن فتح التسجيل في حساب المواطن والاستفادة من الدعم المادي الذي توفره الحكومة للمستحقين.

التسجيل من جديد بعد حذف الحساب

وكانت من التساؤلات التي تم تداولها وقام المسؤولين بالرد عليها هي طريقة التسجيل مجددا بعد أن تم غلق الحساب الخاص المواطن المستفيد، وأعلن مسؤولي البرنامج بأنه يمكن التسجيل مرة أخرى وذلك بشرط أن يكون بعد مرور 30 يوماً من تاريخ غلق الحساب، وذلك من خلال الدخول على موقع حساب المواطن وبعد ذلك الضغط على “تسجيل جديد”، ثم “تفاصيل الطلب”، ويتم إدخال كافة البيانات التي يطلبها الموقع وأخيراً يتم تقديم الطلب، وسوف يتم الرد على مقدم الطلب سواء القبول أو الرفض وفقا لمدى تطابق البيانات الخاصة به بمعايير القبول، ويمكن الدخول على الموقع الإلكتروني بعد ذلك والاستعلام عن نتائج الأهلية والاستحقاق.

إقبال كبير على التقديم في حساب المواطن

وشهدت الأيام التالية للإعلان عن فتح التقديم من جديد لحساب المواطن إقبال كثير من قبل المواطنين الذين كانوا يترقبوا ذلك القرار، وما زال في الإمكان الآن التقديم على الموقع الإلكتروني والحصول على الدعم في حالة كان المتقدم متطابق مع معايير القبول حيث يتم نشر نتائج الأهلية والاستحقاق بشكل شهري قبل الموعد المحدد لصرف الدفعة وإيداعها في حسابات المستفيدين.