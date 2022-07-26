نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الشاشات في بنده والإلكترونيات لهذا الأسبوع في المقال التالي
عروض الشاشات في بنده يمكن الاستمتاع بها وأيضًا الاستمتاع بأجدد عروض الصيف في بنده بعد الاطلاع على المجلة الترويجية التي يقدمها الهايبر لعملائه والتي تحتوي على كافة عروض الالكترونيات في هايبر بنده اليوم ومن بينها الخصومات المقدمة على أنواع عديدة من الشاشات الذكية والتليفزيونات، ويمكن الحصول على مجلة عروض بندة لمعرفة هل تحتوي على عروض شاشات سمات 4K أم أنها قاصرة على منتجات مُحددة، وسوف نقدم أفضل عروض شاشات سمارت بنده.
عروض الشاشات في بنده
أعضاء وزوار هايبر بنده يمكنهم الاستمتاع بالعروض المقدمة في مجلة هذا الأسبوع منها عروض الشاشات في بنده وهي ضمن عروض الصيف وتشتمل على الأنواع التالية:
- عند شراء شاشة تي سي إل المميزة التي تعمل بنظام إتش دي يمكن الاستفادة من خصم مميز والشراء بسعر 1699 ريال سعودي بدلًا من 3099 ريال سعودي ومقاس الشاشة 55 بوصة.
- أما عند شراء شاشة تي سي إل بمقاس شاشة 65 بوصة سيكون السعر في مجلة عروض بنده الأسبوعية هو 2499 ريال سعودي.
- ومن بين الأنواع المميزة هي شاشة سكاي وورث وتتميز بانخفاض سعرها الذي يصل إلى 499 ريال سعودي للشاشات مقاس 32 بوصة.
- أما عند شراء شاشة توشيبا الجديدة والمميزة بمقاس شاشة 43 بوصة، سيكون إجمالي السعر 1499 ريال سعودي.
عروض الالكترونيات في هايبر بنده اليوم
متوفر أنواع أخرى من الإلكترونيات لدى عروض هايبر بنده الأسبوعية ومنها العروض على الجوالات الذكية، منها:
- متوفر عرض على سامسونج جالكسي تاب أي 8 بمساحة التخزين التي تصل إلى 32 جيجا بايت وحجم الذاكرة العشوائية 3 جيجا بايت بسعر 949 ريال سعودي، ومتوفر شاحن سي موماكس عشرين وات بسعر 59 ريال سعودي.
- أما عند شراء جوال أونر 50 الجديد الذي يعمل بتقنية الجيل الرابع ويدعم شريحتين اتصال فسعره في العروض 849 ريال سعودي، ويحتوي الجهاز على العديد من المميزات من بينها مساحة التخزين الداخلية 128 جيجا بايت، ومقاس شاشة 6.67 بوصة.
- كما أن هناك جوال أخر في العروض الجديدة وهو أونر أكس 7 بسعر 679 ريال سعودي، وهو من الجوالات التي تدعم الجيل الرابع، ودقة وضوح الكاميرا به الخلفية تصل إلى 48 ميجا بيكسل.
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