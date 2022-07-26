نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل العمل الذاتي من بنك التسليف والادخار بفترة سداد مرنة ومريحة للعميل في المقال التالي
في السنوات الأخيرة لعب التمويل التنموي الحر في المملكة العربية السعودية دورا مهما في تطوير العمالة الذاتية وزيادة إنتاجاتهم ومهاراتهم في أعمال مناسبة ومستقرة بهدف تمكين المواطنين السعوديين من ذوي المهارات الخاصة والحرفيين من القيام بأعمالهم بأنفسهم من خلال بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية الذي هو بمثابة مصدر تمويل لبناء الذات وتوسيع دخلهم، لذلك كان الحاجة إلي معرفة كيفية الحصول على تمويل العمل الذاتي من بنك التنمية السعودي أمر في بالغ الأهمية لجميع المواطنين السعوديين.
الخطوات اللازمة للحصول على تمويل العمل الذاتي من البنك التنموي
بنك التنمية الإجتماعية المعروف عند أغلب العملاء ببنك التسليف والادخار يقدم منتجات عديدة تناسب الكثير من الفئات الإجتماعية، فمن أجل الحصول المواطنين السعوديين على تمويل العمل الحر من بنك التنمية السعودي لا بد من اتباع الخطوات الآتية لتسجيل الدخول:
- أن يدخل المواطن السعودي المتقدم للحصول على التمويل على رابط التمويل الذاتي من بنك التنمية الاجتماعية.
- إدخال البيانات اللازمة والتي تشمل اسم المتقدم وكلمة المرور.
- يقوم المستخدم بتحديد تمويل العمل الذاتي ثم تحديد التمويل المالي المستحق.
- على المستخدم أن يكون لديه حساب آخر لدى بنك الائتمان .
- الضغط على الخدمات الخاصة وعند الموافقة على جميع الشروط والأحكام سوف يظهر لك تحديد المبلغ المطلوب وفترة الدفع.
- التأكد من صحة البيانات وإدخالها ثم الضغط على أيقونة إرسال.
الشروط اللازمة للحصول على تمويل العمل الذاتي
هناك مجموعة من الشروط والأحكام اللازمة للحصول على التمويل من بنك التنمية الاجتماعية السعودي ولا بد من توافرها لدى المواطن المتقدم لهذا التمويل وهي كالتالي:
- أن يكون المتقدم حاملا للجنسية السعودية وأن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية.
- أن لا يزيد عمر الراغب في الحصول علي القرض عن ٦٠ عام ولا يقل عن ٢٠ عام.
- أن يكون الراتب الشهري لا يزداد عن أربعة عشر ألف ريال سعودي.
- أن يقدم المواطن المتقدم للحصول على تمويل العمل الذاتي الضمانات اللازمة مقابل التمويل.
- على المتقدم اجتياز الفحص الائتماني.
- ألا يكون طالب القرض مديون لبنك التنمية الاجتماعية بأي قرض سابق.
- ألا تتجاوز مدة السداد عن ٤٠ شهرا.
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