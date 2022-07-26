نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور 1444 sbis.hrsd.gov.sa رابط التسجيل وشروطه في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444 لتقديم طلب جديد في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد عبر منصة الدعم التي أنشأتها الموارد البشرية وخصصتها لاستقبال طلبات تسجيل جديد في الضمان المطور، فبعد أن تم إجراء التحديثات والتطويرات على نظام الدعم الاجتماعي، فقد أعلنت الوزارة عن شروط الاستحقاق ومعاييره التي على أساسها يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد للمستحق.

كما تم التأكيد على أن الحد الأقصى المقرر الحصول كراتب للضمان الاجتماعي هو 1100 ريال للعائل، ومبلغ 550 ريال لكل فرد من التابعين، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط تقديم الضمان الاجتماعي الجديد 1443، إلى جانب الحصول على شروط التسجيل في البرنامج.

نظام الضمان الاجتماعي المطور يُحقق التكافل في المجتمع من خلال الوصول الدقيق للمستحقين من الأفراد والأسر.

للتسجيل في النظام:https://t.co/XFimPe4LHa pic.twitter.com/OpsjH6Y6q9 — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) نظام الضمان الاجتماعي المطور يُحقق التكافل في المجتمع من خلال الوصول الدقيق للمستحقين من الأفراد والأسر.

للتسجيل في النظام:https://t.co/XFimPe4LHa pic.twitter.com/OpsjH6Y6q9 — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) November 20, 2021

الضمان الاجتماعي المطور 1444

هو نظام حماية اجتماعية تم وضعه لاستهداف الأفراد والأسر الأكثر احتياجاً للدعم النقدي، حيث يعمل الضمان الاجتماعي على تزويد المستحقين بالدعم المالي لتحسين الحالة المعيشية لهم، وتحقيق الاستقلال المالي لهم من خلال تأهيلهم وتدريبهم، ومن ثم تقديم خدمات البحث عن عمل للقادرين على العمل بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” والجهات ذات العلاقة.

وقد تم إطلاق منصة الدعم والحماية الاجتماعية المختصة باستقبال كافة الطلبات المتعلقة بالضمان من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تستقبل المنصة طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، ومتابعة حالة الضمان الاجتماعي والاستعلام عن نتائج الأهلية والاستحقاق، وأكدت الوزارة على إجرائها التحديثات والتطويرات اللازمة على المنصة حتى تتوافق مع آلية نظام الضمان الاجتماعي الجديد.

وتتمثل أهداف النظام في تمكين المستحقين للوصول إلى الاستقلال المالي، فبدلاً من كون الفرد محتاجاً، فسوف يتم تحويله إلى شخص منتج عن طريق برامج التأهيل والتدريب، إلى جانب توفير الحد الأدنى من المتطلبات الرئيسية للأسرة، ففي حال صدور قرار الاستحقاق والتأهل للأسرة المتقدمة، فسوف تحصل الأسرة على المعاش المناسب لحالتها الاقتصادية.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

الإقامة الدائمة بالمملكة على مدار عام سابق على تاريخ التقديم. أن يكون المتقدم مواطن/ة سعودي/ة الجنسية باستثناء كلاً من (زوجة المواطن ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين، أبناء المطلقة والأرملة من زوج غير سعودي، الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام). استكمال متطلبات الموارد البشرية المتعلقة بالصحة والتعليم. الالتزام ببرامج التدريب والتأهيل والتوظيف للقادرين على العمل. انخفاض الدخل الشهري المحتسب عن الحد المانع للضمان الاجتماعي. عدم الإقامة في إحدى الدور أو مراكز الإيواء التي تقوم الدولة برعايتها. ألا يكون ممتلكاً لأصول أو ثروات عالية القيمة.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

تستقبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444 من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، حيث يمكن للمتقدم الدخول من خلال إنشاء حساب جديد بالمنصة أو من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد بإدخال بيانات حساب أبشر للمستفيد.

ويجب العلم أن نظام الضمان الاجتماعي المطور ينظر لأفراد المسكن الواحد على أنهم أسرة واحدة، وهذا يعني أنه يجب تحديد العائل سواء الزوج أو الزوجة أو أحد الأبناء “بشرط أن يتعدى عمره 18 عاماً”، وبعد تحديد العائل فيتم التقديم على الضمان المطور من خلاله، ومن ثم إضافة باقي الأفراد تابعين له، ويمكن التقديم على البرنامج واستعلام نتائج الأهلية والاستحقاق من خلال اتباع رابط الضمان المرفق بالتالي:

رابط منصة الضمان الاجتماعي تسجيل الدخول (sbis.hrsd.gov.sa).

ومن يرغب في الحصول على رقم الضمان الاجتماعي الموحد أو التعرف على طريقة حساب الضمان الاجتماعي بناءً على آلية الاحتساب الجديدة، يمكنه ذلك الآن، كما يمكن أيضاً التعرف على طريقة التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد 1443.