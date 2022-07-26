“هنـــــأ” شرح لطريقة التسجيل في اختبارات قياس.. استخرج نتائج قياس برقم الهوية فقط 1443

يهتم عدد كبير من الطلاب في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بالاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية فقط 1443، وذلك لكون نتائج اختبارات قياس واحدة من أهم الاختبارات التي يؤديها الطلاب في المملكة العربية السعودية والتي تمثل اهمية كبيرة في القبول في الجامعات المختلفة لطلاب الثانوية في كل عام، والتي يبحث عنها آلاف من الطلاب الذين تقدّموا لخوض اختبارات المركز الوطني للقياس قبل انتقالهم إلى مرحلة الدراسة الجامعيّة، فنجد أنه عملية تطبيق اختبارات القياس في السعوديّة لمعرفة قدرة الطلاب على الدخول في التخصّص الذي يرغبون فيه، وقد اشارت الجهات الرسمية على أن النتائج يتم الإعلان عنها عبر موقع المركز الوطني للقياس، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية 1443.

الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية فقط 1443

يمكن لجميع الطلاب الاستعلام الكترونيا عن نتائج قياس لجميع الطلاب الكترونيا من خلال اختيار رقم الهوية الوطنية عبر موقع قياس المحدد للنتائج، ويتم ذلك بسهولة الكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الولوج مباشرة إلى الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للقياس .

. ومن ثم يتم اختيار كتابة رقم الهوية الوطنية في حقل السجل المدني.

يتم ادخال كلمة المرور للحساب.

ثم يتم الضغط على اختيار “أنا لست برنامج روت”.

ومن ثم يتم الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

يتم الدخول مباشرة إلى النتائج.

ثم يتم اختيار الاختبار المراد الاستعلام عن نتيجته.

الضغط على عرض لتظهر نتيجة الاختبار.

فرص اختبارات قياس للطلاب في السعودية 1443

وهناك اختلا كبير في الفرص المتوفرة للدخول في اختبارات القدرات العامة وذلك بناء على المواد، فمثلاً فنجد ان اختبار القدرة العامة لمادة اللغة العربية يتاح الدخول إليه خمس مرات خلال ثلاث سنوات، وكذلك فنجد ان اختيار القدرة العامة باللغة الإنجليزية فيمكن الدخول إليه أربع مرات، ويمكن الحذف والتعديل على الاختبارات الورقية قبل موعد الاختبار بـ 72 ساعة، وأما الاختبارات المحوسبة فيتاح التعديل والحذف عليها لمدة 48 ساعة قبل الاختبار، ويتم الالتزام من خلاب هذه الضوابط المعلنة لاداء الاختبار بناء على الشروط المحددة.