نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وخطوات تسجيل طلب جديد لتسجيل دخول مسار جدارة للتوظيف 1444 هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسار جدارة للتوظيف 1444 هـ، هو ما يبحث عنه الكثير من المواطنين السعوديين الراغبين في الحصول على وظيفة تناسب حصيلاتهم التعليمية، من خلال بوابة التوظيف الحكومية جدارة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية المجتمعية في المملكة العربية السعودية، والتي أصبح أسمها الآن منصة مسار الوطنية للتوظيف والتي تهدف إلى صقل قدرات الموظف الحكومي وتنميتها من خلال تقديم حزمة من الخدمات الإلكترونية الداعمة والمساندة للجهات الحكومية لتطوير مواردها البشرية، كما توفر خدمة السيرة الذاتية لتوظيف الكفاءات السعودية عند الإعلان عن فرص عمل شاغرة بالحكومة السعودية.

رابط وطريقة التسجيل في منصة مسار جدارة للتوظيف 1444 هـ

يمكنك تسجيل حساب جديد في منصة مسار للتوظيف من خلال اتباع الخطوات التالية؛

قم بالتوجه إلى الصفحة الرئيسية لتسجيل دخول مسار لطلب التوظيف الإلكتروني.

ومن ثمة قم بإضافة رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد (حسب التاريخ الهجري) وإدخال أرقام الصورة الرمزية الظاهرة أسفل الصفحة المكونة من ستة أرقام، ثم الضغط على عبارة استمرار.

ليتم نقلك إلى صفحة البيانات الشخصية من قاعدة البيانات، قم بالتأكد من صحة البيانات ثم النقر على التالي.

ومن ثمة تنقل إلى صفحة إدخال البيانات الصحية، وإضافة نوع الإعاقة إن وجدت.

ثم إضافة بيانات التواصل والاتصال من رقم الجوال والبريد الإلكتروني، والتأكد من صحتها، حيث يتم تواصل الوزارة مع المتقدم / المتقدمة من خلالها، وخصوصاً البريد الإلكتروني.

لتنتقل إلى إضافة بيانات العمل أن وجدت سواء كان المتقدم موظف في احد قطاعات القطاع الحكومي أو الخاص.

وبذلك تكون أتممت عملية التسجيل في منصة جدارة للتوظيف، والتي يمكنك من خلالة التقديم على الوظائف المتاحة 1444 هـ.

تنبية لحديثي التخرج ..

تم تغيير اسم ( جدارة ) إلى ( مسار ) . pic.twitter.com/a38yMJz7hD — جدارة Services (@serves111) تنبية لحديثي التخرج ..

تم تغيير اسم ( جدارة ) إلى ( مسار ) . pic.twitter.com/a38yMJz7hD — جدارة Services (@serves111) January 12, 2021

آلية استخدام نظام جدارة للتوظيف

التسجيل في الخدمة بإنشاء حساب خاص بالمستخدم ( كما في الفقرة السابقة ).

تسجيل بيانات السيرة الذاتية.

إدخال بيانات المؤهلات العلمية.

الإطلاع على الإعلانات والوظائف والتقديم عليها.

الإطلاع على نتائج الترشيح.

خدمة تسجيل بيانات السيرة الذاتية في منصة مسار جدارة توظيف

هي خدمة تتيح للجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الراغبة في توظيف الكفاءات السعودية، أن تسترجع السيرة الذاتية للباحثين عن العمل من الرجال والنساء من الكوادر الوطنية من واقع قواعد بيانات الخدمة المدنية، وتتركز هذه الخدمة على الربط بين الباحثين عن عمل وبين الجهات في القطاع الخاص والعام وذلك لإيجاد فرص وظيفية لمواطني المملكة العربية السعودية.

بشرط ​أن يكون المستخدم سعودي الجنسية وله صلاحية الدخول على الخدمة، بحيث يكون المستعلم عنه مسجل في أنظمة الوزارة

الوظائف التي تختص بها منصة جدارة

ومن المعروف أن نظام جدارة يختص باستقبال طلبات وظائف الجهات الحكومية، في ظل آلية تفعيل تقديم الطلب وفق الإعلانات الوظيفية التي تطرحها الوزارة وفق أسلوب المفاضلة يتضمن وظائف مشمولة بأحد السلالم الوظيفية التالية للرجال والنساء؛