كيفية التواصل مع منصة اعتماد للاستعلام عن الراتب وتسجيل دخول المنصة عبر نفاذ؛ تُعد منصة اعتماد واحدة من أهم المنصات التي أطلقتها وزارة المالية في المملكة السُّعُودية لتقديد العديد من الخِدْمَات الإلكترونية للقطاع الحكومي والخاص وكذلك الأفراد حيث تسعى إلى تسهيل وتسريع كافة التعاملات المالية كما وفرت الوزارة مجموعة من الطرق للتواصل مع الدعم الفني للمنصة والاستعلام عن أي شيء يخص المنصة ومن خلال التالي نوضح لكم طرق التواصل مع المنصة وكذلك خطوات تسجيل الدخول وغيرها من المعلومات التي تهم الباحثين عن المنصة وذلك عبر موقع ثقفني.

كيفية التواصل مع منصة اعتماد للاستعلام عن الراتب

يمكن التواصل مع منصة اعتماد من خلال الطرق التالية :

يمكن التواصل مع المنصة عن طريق الرَّقْم الموحد 19990.

أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]

كما يمكن التواصل مع المنصة عن طريق الصفحة الرسمية على موقع تويتر.

تسجيل دخول منصة اعتماد عبر نفاذ للاستعلام عن الراتب

من خلال التالي نوضح لكم خطوات دخول منصة اعتماد عن طريق النفاذ الوطني الموحد :

الولوج إلى منصة اعتماد النفاذ الموحد. النقر على تسجيل دخول. إدخال البيانات المطلوبة مثل رَقْم الهُوِيَّة ورقم السجيل التجاري. ثم تدوين رمز التحقق والبريد الإلكتروني وغيرها من البيانات المطلوبة. الضغط على تسجيل دخول. يتم الدخول إلى الحساب في وزارة التجارة والاستثمار. إذا وجد أن الحساب مشترك في المنافسات والمشتريا يتم إيقاف الدخول.

كيفية التسجيل جديد في منصة اعتماد

يمكن للمواطنين في المملكة السُّعُودية التسجيل في منصة اعتماد للاستفادة من الخَدمات التي تقدمها المنصة للقطاع الحكومي والخاص ويتم التسجيل عن طريق الخطوات التالية :

الانتقال إلى الرابط الرسمي لمنصة اعتماد. النقر على إنشاء حساب جديد أو مستخدم جديد. تدوين البيانات في موضعها بدقة. ثم إرفاق كافة المستندات المطلوبة. طبع نموذج التفويض وتقديمه للمصادقة علية من الغرفة التجارية. إرفاق صورة على الموقع بعد المصادقة علية وذلك لتفعيل التسجيل. هكذا يتم إنشاء حساب في منصة اعتماد.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال كيفية التواصل مع منصة اعتماد للاستعلام عن الراتب وطريقة تسجيل دخول المنصة عبر النفاذ الوطني الموحد، كما وضحنا طريقة التسجيل جديد في المنصة.